X99 / 6-core Xeon 3.6ghz / 64GB ECC RAM / GTX1080 / Corsair RM1000 / Fractal define mini c

Vill göra en intressekoll - Säljer en komplett dator som inte använts sedan en tid. Jag har suttit och städat upp och säkerhetskopierat mm och den funkar fint. Kan bli aktuellt att sälja delar men vill i första hand sälja hela - är det någon vars svärfar vill spela farming simulator eller nån unge som ska spela minecraft eller kanske kan komma till användning för enklare produktivitet eller som server?

Använde denna för 3d grafik och video och det har varit en av de stabilare datorer jag byggt - tänker då främst på mobo + cpu + ram.

Komponenter:

Asrock Taichi X99

Intel Xeon E5-1650v4 - 6 cores @ 3.6ghz

64GB ECC RAM

EVGA Geforce GTX1080 8gb

Corsair RM1000 PSU

Fractal define mini c

Kingston 128gb M2

Win 10 home installerat nyligen formaterad så väldigt lite bloat

Det är alltså en komplett dator som fungerar fint. Skicket är bättre begagnat. Skönhetsfel på chassi förekommer och några defekter jag vill nämna är att moderkortets USB-kontakt för frontpanelen är trasig, men det kanske går att hitta converter från en intern usb2 istället. Bygeln som låser PCIe-slotten har även lossnat men kortet sitter fint med skruv ändå.

Du får även med:

Elkabel och PSU goodie bag med extra kablage

Mobo-kartong med manualer, wifi antenner

Gott om fractal chassi-fläktar (se bilder)

Fractals tillbehörsbox med det som finns kvar, lite olika extra skruvar, buntband mm.

Värt att kanske åtgärda är att sätta en bättre CPU-kylare då jag bara monterat en som jag hade liggande - CPUn var tidigare vattenkyld (aldrig läckage) och jag misstänker (måste inte vara så) att just denna fläkt kanske inte kyler den helt tillräckligt.

Vet inte riktigt vad detta är värt idag så sätter ett godtyckligt pris och öppnar för bud. Det allra bästa vore såklart om du som intresserad kan hämta i Stockholm men annat kan väl ev diskuteras beroende på intresse.

