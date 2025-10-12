Var köpa extra keycaps (corsair och logitech)

izcho
Jag har två tangentbord som saknar keycaps och undrar om någon har tips på var jag hittar lösa keycaps, gärna då med utbud så jag kan få just typ "tab" eller "ctrl" utan att köpa en hel sats. Det ena är ett trådat logi som är grymt men har bytt till trådlöst så vill kunna sälja. Det andra är en del av en couch commander från corsair som jag är lite i valet och kvalet att också sälja - oavsett, har kollat på ebay mm men är ofta antingen fel modell, för lång lev eller just en hel uppsättning.
Corsair k63 och logitech g810
Prova maila tillverkaren. Har fått gratis keycaps och reservdel av både HyperX och Logitech utan garanti och kvitto. Behövde bara ge dom serienummer. Ingen garanti dock. Finns en hel del OEM grejer att hitta på ebay också.
