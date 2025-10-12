Var köpa extra keycaps (corsair och logitech)

Jag har två tangentbord som saknar keycaps och undrar om någon har tips på var jag hittar lösa keycaps, gärna då med utbud så jag kan få just typ "tab" eller "ctrl" utan att köpa en hel sats. Det ena är ett trådat logi som är grymt men har bytt till trådlöst så vill kunna sälja. Det andra är en del av en couch commander från corsair som jag är lite i valet och kvalet att också sälja - oavsett, har kollat på ebay mm men är ofta antingen fel modell, för lång lev eller just en hel uppsättning.

Corsair k63 och logitech g810