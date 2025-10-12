Söker DDR4 32GB och 8GB DDR3L

Har faktiskt specifikt en 8GB DDR3L-modul liggandes som samlar damm - skulle gå till uppgradering av en QNAP TS-231P3, men efter en del supportkontakt med QNAP visar det sig att den jäkla SoCn i är väldans kinkig när det kommer till RAM, så den stickan dög inte. ^^ Står dessutom i specifikationerna att det är DDR3L det ska vara, men det sitter vanligt 1,5V DDR3 monterat i, ironiskt nog.

Köpt i juli 2021 på Inet (enl. ovan länk, kvitto finns såklart) och är i praktiken oanvänt. Har dock ingen rigg jag kan köra ex. Memtest på modulen med, så jag tänker mig att priset får reflektera det - 150kr plus frakt?