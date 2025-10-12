Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Vilken OLED-skärm (1440p eller 4K) till detta bygge? Planerar ny GPU igen om 3 år. Är detta vettiga komponenter för att klara det?

Vilken OLED-skärm (1440p eller 4K) till detta bygge? Planerar ny GPU igen om 3 år. Är detta vettiga komponenter för att klara det?

Hej!

Ska köpa och bygga ny dator enligt bild nedan.
Även ny skärm som gör nya datorn rättvisa och att jag får ut bästa upplevelsen och nytta av nya grafikkortet.
Planerade komponenter enligt bild.
Chassiet har jag redan och moderkort och ssd är köpt från Inet på deras rea häromdagen.

Fråga 1 - Vilken 27"-32" OLED-skärm (WOLED eller QD-OLED?) ska jag satsa på om jag nu ska lägga ut runt 10000kr på ny skärm?
Priset spelar inte jättestor roll egentligen men vill ju inte slösa pengar i onödan.
Jag spelar 99% single-player av spel typ Cyberpunk, Kingdom Come, Baldurs Gate 3, Fallout osv.
Finns ju så extremt många att välja mellan när det kommer till skärmar.
Har försökt hitta rätt i denna djungel och har förstått att jag får troligtvis en bättre upplevelse om jag kör på 1440p istället för 4K.
Stämmer det eller är 4K the way to go eftersom jag inte spelar "competitive shooters"?
Men då blir ju följdfrågan om det är framtidssäkert med en 1440p med tanke på att jag planerar uppgradera GPU om några år...?
Tanken är då att kunna lägga kanske 25000kr på grafikkortet om det känns lönt och mina övriga komponenter lirar bra med det.

2 alternativ jag kikat på är:

https://www.proshop.se/Skaerm/265-ASUS-ROG-Strix-XG27AQDMG-25...

https://www.proshop.se/Skaerm/265-ASUS-ROG-Strix-XG27ACDNG-25...

Sen har ju även Inet sänkt pris på denna 4K skärmen men vet inte om det är ett bra val:

https://www.inet.se/produkt/2228074/dell-27-alienware-aw2725q...

Fråga 2 - Är det vettigt att tro att dessa komponenter jag köper nu håller måttet för att byta grafikkort om ca 3 år?

Fråga 3 - Är PSU´n ett bra val för att slippa köpa ny och kraftigare vid köp av nytt grafikkort om ca 3 år?
Borde jag satsa på någon annan i prisklassen? Corsair istället?

Hedersmedlem

Hur mycket annat än spel blir det på datorn?
Ju mer annat, desto starkare skulle jag rekommendera 4K. 1440p OLED är ett steg ner från 1440p LCD i kvalitet på text och liknande, medan 4K OLED är ett tydligt steg upp.

4K gör det också rimligare att köra icke-native upplösning, dvs du kan spela i 1440p på 4K-skärm med helt OK resultat, nära vad du skulle få om skärmen var 1440p och med identisk prestanda. Utöver att du kan köra DLSS förstås.

Skrivet av Thomas:

4K gör det också rimligare att köra icke-native upplösning, dvs du kan spela i 1440p på 4K-skärm med helt OK resultat, nära vad du skulle få om skärmen var 1440p och med identisk prestanda. Utöver att du kan köra DLSS förstås.

Gå till inlägget

Jag håller verkligen inte med. Tycker det ser riktigt förjävligt ut att spela i 1440p på en 4K-skärm. Nu har jag bara provat det på en LG OLED CS och dotterns 4K-skärm från Andersson, men det ser väldigt dåligt ut i båda fall och inget jag någonsin skulle göra.

DLSS löser ju det problemet ganska bra där det finns stöd, men utan DLSS skulle jag aldrig få för mig att göra det.

Tanken är att denna dator skall vara dedikerad till spel i första hand.
Jag är inte den som jagar så hög fps som möjligt utan vill hellre ha snygg grafik och nu testa med ray tracing och path tracing om nya datorn fixar det på ett bra sätt.
Såklart helst utan att tappa allt för mycket flyt i spelen men kan inte med att betala priset för 5090 även om jag funderade på det ett tag.
Förhoppningsvis behöver jag inte 5090 utan kan istället köpa ett bättre kort om några år och njuta av bra grafik med 5070ti under tiden.

Jag satt i samma sits som du och satsade på en 4K QD OLED från Philips. Kände att jag saknade 4K alldeles för mycket då jag hade det på en tidigare skärm. Provade under några månader att ha en G60SD 27" (1440p oled) som skärm vilket var helt fantastiskt bra i snabba spel som DTDA. Saknade som sagt bara 4K lite för mycket. Jag har ett nyinköpt 9070 XT och det klarar väl 4K helt okej och med FSR Quality på så ser spelen jättebra ut. Man kan köra Native men tuggar då på i 70-90 fps, spelar så ibland. 5070 Ti som du har valt ligger väl i ungefär samma nivå prestandamässigt.

Skrivet av nu1mlock:

Jag håller verkligen inte med. Tycker det ser riktigt förjävligt ut att spela i 1440p på en 4K-skärm. Nu har jag bara provat det på en LG OLED CS och dotterns 4K-skärm från Andersson, men det ser väldigt dåligt ut i båda fall och inget jag någonsin skulle göra.

DLSS löser ju det problemet ganska bra där det finns stöd, men utan DLSS skulle jag aldrig få för mig att göra det.

Gå till inlägget

Hur tycker du 1440p på 1440p-skärm ser ut i jämförelse mot 1440p på 4K?
Jag har själv bara testat just på TV (LG C1) och där var det för mig inga problem. Märker skillnad på 4K mot 1440p på den när jag sitter i soffan men inte så att det är bra mot dåligt, snarare riktigt bra mot bra.
Är van vid 1440p-skärm och föredrar nog ändå den upplösningen på TVn eftersom den ger bättre bild i övrigt med OLED mot IPS.

Skrivet av Thomas:

Hur tycker du 1440p på 1440p-skärm ser ut i jämförelse mot 1440p på 4K?
Jag har själv bara testat just på TV (LG C1) och där var det för mig inga problem. Märker skillnad på 4K mot 1440p på den när jag sitter i soffan men inte så att det är bra mot dåligt, snarare riktigt bra mot bra.
Är van vid 1440p-skärm och föredrar nog ändå den upplösningen på TVn eftersom den ger bättre bild i övrigt med OLED mot IPS.

Gå till inlägget

Jag har en 3440x1440-skärm till datorn på skrivbordet och och tycker att det är otroligt mycket bättre där än att köra 1440p på dotterns 4K-skärm bredvid eller 1440p på TVn.

1440p på en 1440p-skärm ser mycket bättre ut än 1440p på en 4K-skärm.

Min TV är mycket bättre än min monitor med enormt mycket bättre svärta och färg, som du säger. Jag har dessutom en VA-monitor, så skillnaden blir ännu större. Men om jag måste välja mellan att köra 1440p på TVn eller 1440p på monitorn så skulle jag alltid välja monitorn.

Men med DLSS så går det jättebra att inte köra native på TVn, så då väljer jag hellre TVn med DLSS än monitorn i 1440p.

Skrivet av nu1mlock:

Jag håller verkligen inte med. Tycker det ser riktigt förjävligt ut att spela i 1440p på en 4K-skärm. Nu har jag bara provat det på en LG OLED CS och dotterns 4K-skärm från Andersson, men det ser väldigt dåligt ut i båda fall och inget jag någonsin skulle göra.

DLSS löser ju det problemet ganska bra där det finns stöd, men utan DLSS skulle jag aldrig få för mig att göra det.

Gå till inlägget

Skala i spelet eller grafikkortet ger oftast bättre resultat än att låta skärmen göra skalningen. Nu var det länge sen jag spelade något utan DLSS-stöd, men NIS med 20% sharpening såg tillräckligt bra ut för mig.

Skrivet av nu1mlock:

Jag håller verkligen inte med. Tycker det ser riktigt förjävligt ut att spela i 1440p på en 4K-skärm. Nu har jag bara provat det på en LG OLED CS och dotterns 4K-skärm från Andersson, men det ser väldigt dåligt ut i båda fall och inget jag någonsin skulle göra.

DLSS löser ju det problemet ganska bra där det finns stöd, men utan DLSS skulle jag aldrig få för mig att göra det.

Gå till inlägget

På min Eizo ev3240x ser det väldigt bra ut om jag spelar i 1440. Skärmen skalar extremt bra. 👍

Tack för er input.

Vad tror ni annars om dom 3 skärmar jag länkade till?
Om jag väljer att gå på 1440p-skärm är då nån av dom 2 ovan bra alternativ?
Om jag väljer att gå på 4K, är då Alienware-skärmen på Inet ett bra val?

Är det vettiga alternativ eller borde jag kolla på någon annan skärm?

Har ni några tankar kring mina 2 andra frågor?

Varför tittar du på så små skärmar? Den sista där är dyrare än vad min 48" 4K OLED var för x antal år sedan och de är inte dyrare nu. Nu får du ännu mer tum för samma pris. Över 50 så börjar monitorhöjden riskera att bli lite obekväm beroende på din setup. Men 50 " klarar alla skrivbord jag sett iaf utan gamnacke.

Inlevelsen på 32"arn jag har nu är katastrofal i jämförelse. Min 35" ultrawide orkar jag inte med heller. Den är som 2 27"are. 27" känns otroligt fattigt även om jag började min karriär på 14". Men med dagens upplösningar så finns det ingen anledning att gå för mindre panel för att pixlarna inte räcker till

Lånar tråden lite.. Det är i samma sits jag är för min kompis som ska bygga sin drömburk nu snart, och då behöver han en ordentlig skärm också!

Datorn kommer bli 9800X3D med 5090.

Han spelar väldigt mycket spel, oftast någorlunda lättdrivna spel, men också ibland mer krävande, typ singelplayer och så. Han säger att han vill kunna dra på allt lull lull som finns.

Det blir också en hel tittande på youtube och annat vanligt surfande förstås.

Har varit inne på samma skärm som TS nämnt (ASUS ROG Strix XG27AQDMG) och den verkar kanon då kompisen sitter i ett rätt ljust rum.

1440p, OLED, 4K, LCD? Svårt för mig att säga. Idag sitter han på en rätt gammal 144hz 1080p-skärm så det mesta skulle vara en rätt bra upgrade. Men vill verkligen få han att känna den där wow-känslan, men vore tråkigt om OLED-en skulle förtstöra vanligt surfande.. hm.

Fortsätter att följa tråden och se vad folk skriver, folk får gärna skicka DM för att inte smutsa ner tråden.

Lycka till TS!

