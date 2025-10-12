Vilken OLED-skärm (1440p eller 4K) till detta bygge? Planerar ny GPU igen om 3 år. Är detta vettiga komponenter för att klara det?

Hej!

Ska köpa och bygga ny dator enligt bild nedan.

Även ny skärm som gör nya datorn rättvisa och att jag får ut bästa upplevelsen och nytta av nya grafikkortet.

Planerade komponenter enligt bild.

Chassiet har jag redan och moderkort och ssd är köpt från Inet på deras rea häromdagen.

Fråga 1 - Vilken 27"-32" OLED-skärm (WOLED eller QD-OLED?) ska jag satsa på om jag nu ska lägga ut runt 10000kr på ny skärm?

Priset spelar inte jättestor roll egentligen men vill ju inte slösa pengar i onödan.

Jag spelar 99% single-player av spel typ Cyberpunk, Kingdom Come, Baldurs Gate 3, Fallout osv.

Finns ju så extremt många att välja mellan när det kommer till skärmar.

Har försökt hitta rätt i denna djungel och har förstått att jag får troligtvis en bättre upplevelse om jag kör på 1440p istället för 4K.

Stämmer det eller är 4K the way to go eftersom jag inte spelar "competitive shooters"?

Men då blir ju följdfrågan om det är framtidssäkert med en 1440p med tanke på att jag planerar uppgradera GPU om några år...?

Tanken är då att kunna lägga kanske 25000kr på grafikkortet om det känns lönt och mina övriga komponenter lirar bra med det.

2 alternativ jag kikat på är:

https://www.proshop.se/Skaerm/265-ASUS-ROG-Strix-XG27AQDMG-25...

https://www.proshop.se/Skaerm/265-ASUS-ROG-Strix-XG27ACDNG-25...

Sen har ju även Inet sänkt pris på denna 4K skärmen men vet inte om det är ett bra val:

https://www.inet.se/produkt/2228074/dell-27-alienware-aw2725q...

Fråga 2 - Är det vettigt att tro att dessa komponenter jag köper nu håller måttet för att byta grafikkort om ca 3 år?

Fråga 3 - Är PSU´n ett bra val för att slippa köpa ny och kraftigare vid köp av nytt grafikkort om ca 3 år?

Borde jag satsa på någon annan i prisklassen? Corsair istället?