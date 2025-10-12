Köp av y dator, behöver råd?

Hej

Har tänk att uppgradera min stationära dator, tänkte ge min gamla till grabben och köpa en helt ny. Men jag behöver råd med vad jag ska ha då det inte var jag som byggde nuvarande datorn, den är snart 7 år gammal.

Nuvarande är en äldre i7, 2060, 16gb ram. Spelen som jag spelar går stundvis trögt och de jag vill spela kan jag inte då min dator inte kan hantera dem. Har aldrig byggt en egen dator vilket vore spännande att testa men är inte nog kunnig för att veta vad man ska ha, vad som funkar med vad. Har testat datorbyggaren via Inet men det är som grekiska för mig. Har kollat på färdigbyggda datorer från exempelvis Aguma gaming men hittar inga direkta recensioner om de är pålitliga eller bra.

budget ca 20k men kan de bli billigare så är det super bra, vill ju kunna ha en dator där jag inte behöver uppgradera de närmaste 5 åren. Någon som kan hjälpa, de vore väldigt uppskattat.