Ny Gamingdator (20K budget)

Hej,
Jag planerar att äntligen köpa en ny dator. använt min nuvarande sedan 2018 och känner att det är dags för något nytt.
Just nu är tanken att använda den här skärmen https://www.inet.se/produkt/2222158/dell-27-alienware-aw2723d...
Behöver då något för 1440p, 240hz. Kommer för det mesta att användas för gaming, Overwatch 2 samt streaming.
Min budget är 20 000 för datorn.

Önskemål : Behöver inget RGB eller snyggt chassi. Moderkort utan Wifi är OK. helst 2TB utrymme.
Kommer beställa från inet så behöver kundvagn därifrån.

Medlem

Om du läser i tråden så ser du att bara sedan igår så ligger där ett tjugotal köpråd på ca 20 000:-.
Jag tror inte att du kommer få något annat svar än dessa.

Medlem

https://www.inet.se/lista/02gcQ/dator

