Har mina Audiengine A5:or givit upp?

Jag antar att jag förvisso redan vet svaret på min fråga, men jag är nyfiken på att gräva lite i det ändå.

Igår förmiddag spelade mina gamla D'feldt Audioengine A5:or Mobb Deeps senaste släpp för glatta livet och allting lät lika bra som det alltid gjort.

Stängde sedan ned datorn utan att först stänga Spotify (vilket jag tänker har noll och ingen inverkan, men jag skriver det ändå). När jag sedan kom tillbaka lite senare på dagen och skulle fortsätta där jag slutade så lät högtalarna skit.

"Skit" i textform: På högre volym är det precis som att förstärkaren inte riktigt orkar driva elementen och allting låter väldigt "släpigt" (i brist på bättre ord). Framför allt de låga frekvenserna låter riktigt dåligt. Håller man sig till (väldigt) låg volym så märker man däremot knappt av det.

Felsökning har hittills inneburit att jag provat koppla in dem till en annan ljudkälla med samma resultat.

Har inte hittat någon annan signalkabel att testa med. Men jag håller det som ganska osannolikt att det faktiskt är den som felar - särskilt som det inte varit någon mekanisk påverkan på denna mellan det att de funkade och det att de inte gjorde det.

Jag tänker att det nog är någon komponent i förstärkaren som kastat in handduken.

Blev dock mäkta förvånad över att jag skulle behöva betala 5.500 kr för ett par nya, så det kan vara värt att åtminstone gräva lite i om det är något som går att rädda.

En gång i tiden pluggade jag el (dock preskiberat med råge), så jag har liiiite koll på hur man beter sig. Har tillgång till vettig multimeter, men inte något oscilloskop, och kan löda hjälpligt.

Behöver mest lite pointers om vad det är som borde vara fel och var man kan börja leta.

Mange takk!