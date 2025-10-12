Withing Scanwatch 1/Galaxy Watch Classic 6 43mm/MX Anyhwere 3s

Scanwatch köpt på Webhallen 2023-07-26, 500:- (kommer med laddare).

Galaxy Watch 6 köpt på Amazon 2024-09-10, kommer med laddare men tyvärr med ett lite tråkigt Garmin-band, kompatibelt med alla 20m-spännen. Bluetoothvariant, 500:-

MX Anywhere 3s, köpt på inet 2025-08-09, visade sig att jag inte kan leva utan sidscrollningen ><, 400:-

Kan skickas eller hämtas/mötas upp i Malmö. Alternativt mot alla sannolikhet bytas i någon kombination mot ett par Galaxy Buds3 pro.

Ingenting i sämre skick än någon kosmetisk defekt, rengjort med en hälsosam dos isopropanol (förutom skärmen på galaxy watchen såklart).

Läs hela annonsen här