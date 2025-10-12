Äldre dator i5 2500K / Asus Maximus V Gene / GeForce GTX 780 Ti

asdfasd
Säljer en äldre dator som funkar helt ok. Kan spela fortnite och andra enklare spel.
Ibland behöver man vicka på strömkabeln till PSU för att den ska starta.
Intel® Core i5 2500K, 3.3GHz, 6MB
Noctua NH-D9L
Asus Maximus V Gene Intel Z77 4xDDR3 Socket 1155 mATX
ASUS GeForce GTX 780 Ti 3GB
Corsair Vengeance Dual C DDR3 16GB Kit, 1600MHz, 4x4GB, LP
PNY CS900 1TB
Corsair AX 750W Professional Series Gold/Modulära kablar
Lian Li PC-V354B Black mATX
Windows 11 Pro
Köparen står för frakt, betalning via Swish.
Pris idé 2500kr eller bud.
Säljer till vem jag vill osv.
