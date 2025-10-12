Dator bootar ibland inte som den ska "SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION "

peckapecan
Medlem
●
En av mina burkar får detta ibland direkt efter boot, sedan görs en automatisk omstart utan problem.
Detta inträffar inte varje gång men nog ofta för att vara irriterande, vad pekar dessa koder mot?
Bugcheck code: 0x3B(0xC0000005, 0xFFFFF8013DA739AA, 0xFFFFB984B65A9140, 0x0)
Bugcheck name: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Driver or module in which error occurred: ks.sys (ks+539aa)
0x3B(0xC0000005, 0xFFFFF8067F3639AA, 0xFFFFBF04647DE140, 0x0)
Bugcheck name: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Driver or module in which error occurred: ks.sys (ks+539aa)
0x3B(0xC0000005, 0xFFFFF800850139AA, 0xFFFFF5802150E140, 0x0)
Bugcheck name: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Driver or module in which error occurred: ks.sys (ks+539aa)
Vad är det för plattform vi talar om? (Windows, moderkort och processor?) Har du några externa enheter anslutna till den datorn (kameror, inspelnings-kort?) En enkel sökning på "ks.sys" nämner en hel del förslag i AI-sammanfattningen, samt en video som beskriver åtgärder, har du kikat på detta? Oftast verkar det handla om konflikter mellan två driverrutiner.
