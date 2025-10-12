Uppgraderings paket

Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

1
Hej,

Har delar som skulle användas till ett bygge som aldrig blir av säljer dem därför .

ASUS B650E MAX GAMING WIFI Vitt
Ryzen 7 7700X
Corsair Vengeance 32GB DDR5 6000MHz CL28
Samsung 980 NVMe 1TB

Cpun är köpt begagnad de andra delarna är köpta nya av mig .
Det är något Windows installerat kommer inte ihåg säkert om jag regade det men tror det.
Stämmer det så ingår det .

Lägg bud i tråden men tänker mig runt 4000, lägre så behåller jag nog grejerna .
Ska det skickas så tar jag förskotts betalt med Swish och ingen garant för postnords behandling av paketet .
Säljer till vem jag vill när jag vill eller inte alls.

@JohanFlodqvist

Nytt bud: 3 300 kr
My rig 144hz 1440p 27" samsung g5, Asus Dual 5060ti 16gb, 5700x3d, TR Peerless assassin,MSI b550 pro vdh wifi, 32GB 3600MHz Vengeance, 1tb Pm9a1, 3TB SSD +4TB HDD, corsair rm750, Phantek p400a.
backup 180Hz MSI 1080p 24", Sapphire rx7600 8gb, Ryzen 5800x,Peerless assassin 120 , Msi b550 pro vdh wifi, 32gb 3200 corsair, 1tb PM9a1 + 2tb P220, Seasonic focus 650w, Asus Prime ap201
3rd PC Asus rtx4060, ryzen 5600, MSI b550 pro vdh, 32GB 3200, 1tb Samsung PM9A1, 1tb mx500, MSI MAG650w. HTPC Asus dual rtx3060 12gb, 10400F, 16GB, 500GB NVME, 960GB A400
Laptop Lenovo Legion 5, 2060, 4800H, 16GB, 1,5TB NVME

