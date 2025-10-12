Dator bootar inte längre , debug-VGA LED lyser

Hej, min dator dog helt oväntat igår, datorn kör fortfarande men får ingen bild och lampor på tangentbordet slocknade.

Såg på moderkortet att debug-LED för VGA och BOOT lyste så provade ta ut grafikkortet, nya strömkablar och sätta in igen men ingen skillnad. Jag återställde moderkortet med brytaren och allt funkade fint i typ 5 timmar sedan fick jag exakt samma fel nu. Jag slog på XMP och game boost precis som det var innan men inget annat.

Någon som har stött på liknande scenario? Först trodde jag grafikkortet gjort sitt men i o m att moderkortåterställning fick problemet att gå bort tillfälligt blir jag osäker.

Datorn har tuggat på i typ 5 år och har inte varit inne i UEFI och pillat på länge, felet hände oväntat utan någon slags uppdatering.

AMD RX6800

MSI X570 tomahawk

Ryzen 9 5900X

Nu har jag fått igång den igen och kör utan game boost och xmp för att se om det vill sig. Tacksam för alla förslag