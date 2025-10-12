65-80" TV med 240Hz stöd?

AMD Ryzen 5 9600X, 32GB@6000MHz DDR5 & Nvidia RTX 5070
Tjena!
Tittar på att uppgradera från min TCL C835 på 55" till något större och bättre. Har sett att det finns vissa TCL modeller som stödjer upp till 288Hz via 1080p och 144Hz i 4K. Känns som det vore intressant att ha en TV med det stödet men inte jättesugen på att köpa TCL igen.
Har vi fler tillverkare modeller med stöd för 240Hz i 1080p/4K?
Det jag söker:
65-75"~
4K
120Hz i 4K och gärna högre och 240Hz i 1080p
stöd för full färgrymd 4-4-4
Ej oled. Passar inte mitt användningsområde.
gärna VA panel och bra med dimming zoner för bra svärta.
Budgeten är 10-20 000 för tillfället. Såg någon samsung 8K TV som passade in men var väldigt mycket över budgeten.
@hulkenstrong: Nästa steg vara C8K som är den aktuella 2025-efterföljare med tre år på den modellen du har. Minns att du var delvis missnöjd med den du hade men du kommer nog inte så långt på andra håll än TCL med den budgeten och de önskemålen utan att försämra något annat. Just finessen med DLG och dubbla frekvensen i 1080p har inte riktigt tagit fart på samma sätt annat än hos TCL och Hisense. Och Hisense är mycket samma skrot och korn som TCL fast har inte samma närvaro på nordiska marknaden som TCL. Modellerna blir sällan lika bekräftade.
Om du klarar dig utan DLG är det närmaste du har modeller som Samsung QN95D (2024) eller QN90F (2025) och dessa är också bekräftade för spelande sedan många år tillbaka.
@Laxpudding Tack för infon. Lutar starkt åt en Samsung då vid BF! Får se hur framtiden ser ut om det blir mer 1080p DLG eller 4K 240Hz eller om vi stannar kvar på 120-144Hz.
