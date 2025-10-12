65-80" TV med 240Hz stöd?

Tjena!

Tittar på att uppgradera från min TCL C835 på 55" till något större och bättre. Har sett att det finns vissa TCL modeller som stödjer upp till 288Hz via 1080p och 144Hz i 4K. Känns som det vore intressant att ha en TV med det stödet men inte jättesugen på att köpa TCL igen.

Har vi fler tillverkare modeller med stöd för 240Hz i 1080p/4K?

Det jag söker:

65-75"~

4K

120Hz i 4K och gärna högre och 240Hz i 1080p

stöd för full färgrymd 4-4-4

Ej oled. Passar inte mitt användningsområde.

gärna VA panel och bra med dimming zoner för bra svärta.



Budgeten är 10-20 000 för tillfället. Såg någon samsung 8K TV som passade in men var väldigt mycket över budgeten.