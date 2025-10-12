"Budget" uppgradering av äldre mellansegment.
Tjenixen!
Som många andra sitter jag och sneglar mot BF6, men till min stora sorg når mitt nuvarande bygge inte upp till kraven, varken för BF6 eller W11.
Eftersom jag använder datorn betydligt mindre än förr så siktar jag inte på någon värsting, men vill såklart få en märkbar uppgradering jämfört med vad jag har nu.
Spelar i 1440p men har inget behov av att köra på ultra och är lika nöjd med 60 fps som med 120 fps, men det är ju trevligt att kunna lägga sig på high.
Nu sitter jag med följande komponenter;
CPU: Intel i7 7700K
GPU: Asus GTX 1070 OC
Mobo: Z270-A Pro
Ram: 16 GB ddr4 (tror det är corsair, 3200 MHz)
Psu: Evga Supernova G2 750W
Chassi: Fractal design R5
Lagring: Sata SSD/Hdd av diverse märken.
Har verkligen noll koll på nuvarande generationer av komponenter, är väl kanske 10 år sedan jag byggde ihop det ni ser ovan. Har kikat runt lite på olika tester, lite köpråd här i forumet och landat i något i stil med;
Jag tänker att jag kan återanvända chassi och psu för att hålla nere kostnaderna något/lägga mer pengar på andra komponenter. Vill gärna hålla mig runt 10K.
Ser ni några uppenbara grejer att ändra på, eller bör jag kanske omvärdera min budget helt?
Tacksam för all hjälp!
Inet firar 25 år och erbjuder just nu ASUS TUF Gaming B850-Plus WIFI för 1499kr.
https://www.inet.se/produkt/1904632/asus-tuf-gaming-b850-plus...
Övriga erbjudanden:
https://www.inet.se/kampanj/25/inet-25-ar-jubileum
Begränsat antal men 30st kvar i skrivandets stund. Gäller till och med torsdag ~18:00 eller tills slut.
Inloggad Inet-medlem krävs för att få detta pris!
Övrigt ser OK ut. Bra att du väljer en GPU med 16GB!
Personligen hade jag lagt några hundralappar till på en bättre och större SSD med 2TB, till exempel:
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=14519414
En 9600x kan ge en liten boost och går svalare och skiljer det bara några hundralappar hade jag övervägt det bytet också!
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=13619010
