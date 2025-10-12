Forum Datorkomponenter Processorer, moderkort och minnen AMD Tråd

Ska bli en ny 9800X3D på BF om ca 3 veckor

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Ska bli en ny 9800X3D på BF om ca 3 veckor

fundera på 64GB DDR5 och ett ok moderkort. Finns det något ok moderkort i rimlig prisklass. (spelmaskin så kravet är 2st M2 platser)

Bra M2? skillnad mellan 4 och 5?

Visa signatur

Ryzen 5800X ROG STRIX X570-f GAMING FlareX DDR43600 cl 14-14-14-34 EVGA FTW3 Ultra RTX 3090

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Svårt att veta vad som kommer på rea.

I princip alltid onödigt att lägga extra pengar på M.2 med PCI-E 5 över 4.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Hyllbert:

Svårt att veta vad som kommer på rea.

I princip alltid onödigt att lägga extra pengar på M.2 med PCI-E 5 över 4.

Gå till inlägget

Hej
OK om Man väljer en M.2 ur gamla 4 serien vilken bör man välja prestanda och drift. Man vill ha en bra till C:

Visa signatur

Ryzen 5800X ROG STRIX X570-f GAMING FlareX DDR43600 cl 14-14-14-34 EVGA FTW3 Ultra RTX 3090

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar