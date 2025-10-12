Ska bli en ny 9800X3D på BF om ca 3 veckor

sesese
Ryzen 5800X ROG STRIX X570-f GAMING FlareX DDR43600 cl 14-14-14-34 EVGA FTW3 Ultra RTX 3090
fundera på 64GB DDR5 och ett ok moderkort. Finns det något ok moderkort i rimlig prisklass. (spelmaskin så kravet är 2st M2 platser)
Bra M2? skillnad mellan 4 och 5?
Svårt att veta vad som kommer på rea.
I princip alltid onödigt att lägga extra pengar på M.2 med PCI-E 5 över 4.
Hej
OK om Man väljer en M.2 ur gamla 4 serien vilken bör man välja prestanda och drift. Man vill ha en bra till C:
