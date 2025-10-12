Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Dell Alienware Oled 4k 32 inch AW3225QF

Säljer en Dell Alienware AW3225QF 4k Oled monitor.
inköpt februari 2024. 3års standard garanti är således fortfarande aktiv.

Säljes då jag gått ned till en 27tum Oled.
Den är i mycket gott skick, inga döda pixlar eller inbränningar.

Original kartong finns kvar för säker transport.
Finns också att hämta i Bromma.

Papperskvitto finns ej då den är köpt direkt från Dell. Men ordermail osv finns att tillgå.

