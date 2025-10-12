Dell Alienware Oled 4k 32 inch AW3225QF

ekann
Medlem
●
Säljer en Dell Alienware AW3225QF 4k Oled monitor.
inköpt februari 2024. 3års standard garanti är således fortfarande aktiv.
Säljes då jag gått ned till en 27tum Oled.
Den är i mycket gott skick, inga döda pixlar eller inbränningar.
Original kartong finns kvar för säker transport.
Finns också att hämta i Bromma.
Papperskvitto finns ej då den är köpt direkt från Dell. Men ordermail osv finns att tillgå.
