Samsung 34" Odyssey G5 C34G55 + ev. Galaxy S22 Ultra

Tjena!

Jag är sugen på att byta bort min Samsung Odyssey G5 34" (C34G55) ultrawide-skärm. Den fungerar felfritt och är i toppenskick, inga döda pixlar eller dylikt.

G5 Oddysey

Har även en Galaxy S22 Ultra i bra skick som jag kan skicka med i bytet om erbjudandet är bra!

Jag vill byta till en mindre skärm, runt 27 tum, och gärna en OLED-modell. Är även öppen för andra förslag om det är något intressant i liknande prisklass.

Byte sker helst i Falkenberg (kan mötas upp), men frakt kan diskuteras.

Ha det gott!

