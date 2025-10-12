Samsung 34" Odyssey G5 C34G55 + ev. Galaxy S22 Ultra

Namdam
Tjena!
Jag är sugen på att byta bort min Samsung Odyssey G5 34" (C34G55) ultrawide-skärm. Den fungerar felfritt och är i toppenskick, inga döda pixlar eller dylikt.
Har även en Galaxy S22 Ultra i bra skick som jag kan skicka med i bytet om erbjudandet är bra!
Jag vill byta till en mindre skärm, runt 27 tum, och gärna en OLED-modell. Är även öppen för andra förslag om det är något intressant i liknande prisklass.
Byte sker helst i Falkenberg (kan mötas upp), men frakt kan diskuteras.
Ha det gott!
