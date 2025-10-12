Köpråd 30k och råd av befintlig dator som sonen ska ärva

Hej,

Jag tänker köpa en ny speldator för runt 25-30 000kr.

Samtidigt ska min nuvarande dator gå vidare till min son med några enkla uppgraderingar om det behövs.

Nuvarande dator som ska till sonen:

NZXT H510i Vit/Svart

Gigabyte Z390 Aorus Master

Intel Core i9 9900K

EVGA GeForce RTX 2070 Super 8 GB FTW3 Ultra

Corsair 32 GB DDR4 3200 CL16

Kingston A2000 1 TB NVMe

Seasonic Focus GX 850 W

NZXT Kraken X62 280 mm (Detta tänker jag ska bytas till fläkt då jag anser att det inte riktigt fungerar)

Om uppgraderingar ska till, vad rekommenderar ni för att få mest bang for the buck?

Sonen kommer inte spela några tunga titlar, det tyngsta kommer troligen vara fortnite och likvärdiga spel.

Önskemål för min nya dator:

Budget cirka 25-30 000 kr.

Gärna mindre format, utan glas eller annat "flashigt"

Fokus på hög FPS i moderna spel i 1440p, gärna marginal för tyngre titlar

Tyst och sval med rimlig framtidssäkring.

Gärna Intel och GeForce i största möjliga mån.

Gärna förslag med 2 st skärmar, där en önskas vara hög Hz och 1440p.

Tackar på förhand!