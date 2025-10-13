9070 xt - 5070 ti - 5080? CS2 540hz

Hej!

Är på jakt efter en uppgradering från mitt rtx 3070 för att kunna lira CS på min 540hz skärm.

Har sneglat lite på de tre korten i titeln och det verkar som att 9070 xt = 5070 ti i raster men vet inte hur väl AMD presterar i CS.

När jag sökt lite på nätet om de olika korten har det vart svårt att få fram en tydlig vinnare då kortet förmodligen inte kommer utnyttjas helt, men jag föredrar det så att jag slipper några dropps och kan behålla en stabil frametime. Vilket av dessa korten skulle ni rekommendera till min 9800x3d för så höga 1% och 0.1% lows i CS? kommer ett 9070xt prestera bättre än nvidias alternativ pga lägre "driver overhead"? Fungerar amd anti lag 2 lika bra som reflex? Kommer ett 5080 hjälpa mot 1% lows eller är det cpu:n som flaskhalsar? Spelar på 1280x960 med 4x msaa men hade gärna spelat på 8x med det klarar inte mitt 3070.

Tack på förhand!

Mvh