5700x3d/5800x3d

God morgon, såklart vet du bäst själv vad som passar dig men oftast tror jag det är mer värt att köpa AM5 numera pga. de nämnda processorer ej säljs nytt och har gått upp i andrahandspris. 7600x+am5 mobo+32gb ddr5 kan bli billigare om man räknar in försäljning av am4+ddr4. Bara att tänka på om ingen kommer med det du söker.