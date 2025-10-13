Xfx Radeon RX 7600 Speedster

AMD grafikkort i mycket bra skick. Använts sedan juli 2025. Komplett med låda och antistatpåse. Fungerar utan problem och kört i kombination med Ryzen 5 5600. Temperatur i full belastning runt 70 grader. Inte det tystaste kortet men fungerar för 1080p om man inte är ute efter ultra-settings. Finns i Malmö och skickas helst inte.

GPU: AMD Radeon RX 7600

Minne: 8 GB GDDR6

Gränssnitt: PCI Express 4.0

Arkitektur: AMD RDNA 3

Funktioner: DirectX 12 Ultimate, FSR, ray tracing-stöd

Kylning: XFX SPEEDSTER SWFT-design

