Samsung the frame + PS5

Tjenare

Har ett problem med att Tvn inte hittar ps5an. Igår kopplades allt ur för en ny möbel skulle in. Efter återinkoppling hittas inte ps5an. Har provat alla hdmiportar i boxen tillhörande tvn. Testat PS5an på min dotters tv utan problem, där hittas den direkt. Tvn reagerar på att nåt kopplas in mrd får endast upp HDMI ingen signal trots att den då hittas på den andra apparaten och innan vi flyttade den funkade allt kanon. Vad gör man? 🧐

//Stefan

Testat så andra HDMI-enheter hittas av TV'n?
Om du har en reciever eller liknande emellan så koppla även förbi den för enklare felsökning.

Är det så att den försöker köra någon upplösning som TVn inte klarar?

Ska prova koppla in switchen ikväll!

//Stefan

Jag vet inte 🤷‍♂️ inget ändrades ju igår från det att jag kopplade ur sen tills den senare kopplades in igen.

//Stefan

Samsung TV är rätt bökiga med detta överlag och det inträffar rätt ofta när jag testar deras modeller. Hela den där processen att söka efter källor – utan att visa källans bild – för att TV:n ska försöka fjärrstyra dem är en av de mer irriterande "finesserna"

Den vanligaste lösningen är dra kontakterna ut och in följt av vaktmästaråterställning av TV:n om det med kontakterna inte hjälper.

