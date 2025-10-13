Samsung the frame + PS5

Samsung TV är rätt bökiga med detta överlag och det inträffar rätt ofta när jag testar deras modeller. Hela den där processen att söka efter källor – utan att visa källans bild – för att TV:n ska försöka fjärrstyra dem är en av de mer irriterande "finesserna"

Den vanligaste lösningen är dra kontakterna ut och in följt av vaktmästaråterställning av TV:n om det med kontakterna inte hjälper.