Samsung the frame + PS5

Har ett problem med att Tvn inte hittar ps5an. Igår kopplades allt ur för en ny möbel skulle in. Efter återinkoppling hittas inte ps5an. Har provat alla hdmiportar i boxen tillhörande tvn. Testat PS5an på min dotters tv utan problem, där hittas den direkt. Tvn reagerar på att nåt kopplas in mrd får endast upp HDMI ingen signal trots att den då hittas på den andra apparaten och innan vi flyttade den funkade allt kanon. Vad gör man? 🧐
Samsung TV är rätt bökiga med detta överlag och det inträffar rätt ofta när jag testar deras modeller. Hela den där processen att söka efter källor – utan att visa källans bild – för att TV:n ska försöka fjärrstyra dem är en av de mer irriterande "finesserna"
Den vanligaste lösningen är dra kontakterna ut och in följt av vaktmästaråterställning av TV:n om det med kontakterna inte hjälper.