Snabbkoll: Använder du överspänningsskydd?

1
Melding Plague

Snabbkoll: Använder du överspänningsskydd?

Är din stationära dator skyddad eller inte?

Läs hela artikeln här

Medlem

Tips på bra (och inte svindyra) grejor?

Xeon E5450@3.2ghz
9800GTX+

Medlem

Är en bra extra försäkring under vår/sommar/höst när luften är labil och åska kan uppstå från tomma intet.

Medlem

Stationära datorn och gateway+switchar i korskopplingen sitter på överspänningsskydd

| Ryzen 5800X | ASUS X570 TUF | 32GB G.Skill Trident Z Neo 3600 CL16 | Asus RTX 3080 Strix OC | 2x Samsung 970 Evo 1TB M2 SSD | Seasonic 850W Focus Gold modulärt || Kylning: Corsair H115i PRO, 9x 140mm Be Quiet! Silent Wings 3 PWM || Skärm: ASUS MG279Q || Chassi: Fractal Design Meshify 2 Dark TG

Medlem
Skrivet av GizmoTheGreen:

Tips på bra (och inte svindyra) grejor?

APC och Brennenstuhl gör bra och rimligt prissatta förgreningsdosor med skydd i olika storlekar beroende på behov

| Ryzen 5800X | ASUS X570 TUF | 32GB G.Skill Trident Z Neo 3600 CL16 | Asus RTX 3080 Strix OC | 2x Samsung 970 Evo 1TB M2 SSD | Seasonic 850W Focus Gold modulärt || Kylning: Corsair H115i PRO, 9x 140mm Be Quiet! Silent Wings 3 PWM || Skärm: ASUS MG279Q || Chassi: Fractal Design Meshify 2 Dark TG

Medlem

Ups till routern. Så jag kan använda nätverket även under ett strömavbrott. Men något annat har jag ej. Får du en blixt som träffar i närheten, fine så kan det överleva. Men en direkt träff med blixt i kåken så spelar all utrustning ej någon roll.

NZXT H7 Flow, ASUS Z390-E, Intel 9700K 3.6GHz, 16 GB Corsair Vengeance 3.2GHz, Samsung EVO 970 500GB, MSI RTX 2070 Gaming Z, Seagate Barracuda 4 TB, Corsair RM750X V2 750W, Noctua NH-D15, 1 st FD Venturi HF-14, 6 st Phantek M25 120mm, Dell S2721DGFA,

Medlem

Kör överspänningsskydd på allt som är lite dyrare (e.g. TV) och brukar köra UPS på det viktigaste (e.g. PC, Router).

Medlem

Jag hade en UPS från APC tidigare, för router och NAS. Men den dog när strömmen bröts, dvs just det den skulle skydda mot, och gick inte att använda efter det. Nu samlar den bara damm i förrådet. Den hade väl i teorin ett överspänningsskydd, men behovet av det där jag bor är obefintligt. Nog värre om man bor i områden med massa luftledningar.

Moderkort: Gigabyte X570 Aorus Master | CPU: AMD Ryzen R9 5900X | CPU-kylare: Noctua NH-D15 chromax.black | RAM: Corsair Vengeance LPX 64 GB (4x16) DDR4-3600 CL18 | GPU: Gigabyte RTX 4080 Eagle OC | SSD: 2 x Samsung 970 EVO Plus 1 TB NVMe + Kingston A400 480 GB + Samsung QVO860 1 TB | PSU: EVGA SuperNOVA G2 1000 W Gold | Chassi: Lian Li O11 Dynamic XL | Skärm: BenQ PD3200U @ 3840x2160 + ASUS ROG Strix XG32VQ @ 2560x1440 | Tangentbord: Corsair K68 RGB Cherry MX Red | Mus: Logitech MX Master 2S

Medlem

Haft några olika genom åren som inte gjort någon nytta.

Nu bor man ju dock inte kvar ute på "landet" längre sedan långt tillbaka så det gör skillnad.

Medlem

Hittade 3 UPS på loppis i somras, en APC och två Eaton, fick dem alla för en femtiolapp då gubben inte visste om de fungerade. Köpte nya batterier till APCn på Amazon, och testade alla tre UPSer med dessa batterier. Alla fungerar fint, så bra för mig.

Tyvärr så var den starkaste (APC) bara på 750w, så den klarar inte av gamingdatorn, men bra att ha till servern. Ska köpa fler batterier så jag får en UPS jag kan använda till router och TV med. Gav bort den tredje.

Signatur

Medlem

Inget alls för min del, det när det kommer till el i omnejd är nergrävt så risken är otroligt liten samt bort precis vid ett vattentorn som står på högsta punkten orten så är inte direkt orolig.

Däremot skulle jag vara i behov av skydd mot underspänning då vi haft problem med en av faserna till värmepumpen! Förhoppningsvis var det bara dåligt ansluten nolla men hade nog varit intressant att kunna hålla koll på hur balanserat allt i huset är mellan faserna

here we go!

Medlem

Jag kör alltid oskyddat😏

Power > Ideology

Medlem

Jupp har det till datorerna och tv bänken.

Hjälpsam
Skrivet av GizmoTheGreen:

Tips på bra (och inte svindyra) grejor?

Dyrt är det inte.
Överspänningskydd pricerunner.

Jag använder Brennerstuhl, hur bra de är vet jag inte.

Fördelen med en grenkontakt är att anslutningen inte tar extra plats i eluttaget.
Du kan även ha en dosa du sätter i ditt eluttag, inget hindrar dig från att köra med dubbla skydd.

Med tanke på hur billiga grenuttag med skydd är, finns det ingen anledning att köpa ett utan skydd.

AMD Ryzen 7 5700X | Intel Arc B580 | 64 GB Kingston ECC | https://valid.x86.fr/8gy1xr | Stockkylaren | Bitfenix Whisper M 750W.
AMD Ryzen 9 5900X | AMD RX 9060 XT 16GB | 64 GB Micron ECC | https://valid.x86.fr/gwcxfs
HTPC | https://valid.x86.fr/gqtxws |

Medlem

Jag har en UPS till den stationära som ger ett visst skydd. Man ska dock komma ihåg att "vanliga" överspänningsskydd inte ger något skydd mot ett blixnedslag i närheten. För sånt behöver man installera ett riktigt överspänningsskydd i elskåpet som har helt andra prislappar.

Skribent

Kör överspänningsskydd vid datorhörnan och TV-möbeln. Resten får helt enkelt gå i graven om det skulle sig illa Skulle dock behöva uppdatera dessa då de har några år på nacken... ljusdioden i några har dött, så vet inte om det är för att skyddet gått eller om lampan bara gett upp som är vanligt på förgreningsdosor.

< R5 7600X | 32 GB 6000 MT/s | RX 9070 XT >

< Redmi Note 14 Pro | Redmi Pad SE 11" >

< SweClockers Ergonomiska Guide >

Medlem

Kör finska rycket.

Medlem

Hur väl fungerar prylarna? Det verkar ju finnas lika många åsikter som det finns folk på forum.

Det jag främst läser som är emot, är att slår blixten ner i linan är man rökt ändå.

Men det är klart, är blixnedslaget/överspänningen x-antal kilometer bort kansken det finns fall där skyddet klarar av att skydda VS att elekroniken hade pajat utan?

————
Fråga2: Är prylarna man installerar i elcentralen bättre? Jag satte ”grovskydd” ute vid mätartavlan i inkommande elskåp, och sen mellan/finskydd i elcentralen, kan ju hoppas det hälper något iaf.

Helt enkelt, jag hade önskat bättre marknadsföring som förklarar vad/vad-inte dessa olika typer av skydd klarar av.

Medlem

Har en server med proxmox på. Den kör via en apc ups. Svårt att få en bra med rätt W till en gamingpc utan att spränga banken.

I7 12700K, Asus RTX 3080 TI, Alienware AW3423DW och annat smått o gott.

Medlem

Har idag tre UPS:er: En stor vid servrar+ingående nätverk, en mindre vid backupservern (bara så den hinner stänga ner sig cleant), samt en likadan mindre till nätverksutrustningen i kontoret.

Det enda tråkiga är den återkommande kostnaden att byta blybatterier...

Medlem

Blev lite fundersam vad som går under kategorin överspänningsskydd men insåg att jag har det (iallfall till PC) en förgreningsdosa med automatisk skydd i, köpt på Elgiganten och vet inte vad för märke det var

Edit:
Scratch that, det var inget skydd i den 😊 borde kanske skaffa

TV: LGOLED65B1
PC:
Corsair Crystal 570X - ASUS ROG Strix B560-A GAMING - i9 11900K - Asus TUF RTX 4090
OC24 Gaming - SAMSUNG 960 EVO 250GB - SAMSUNG 980 PRO 1TB - Corsair Vengeance RGB PRO DDR4 3600MHz 64GB - Corsair RM1000i - ASUS VG27BQ - Steel Series Apex Pro - Steel Series Rival 5.
Mobil: Samsung S24plus

Medlem

Jag har ingen stationär dator längre, men jag har använt det här uttaget i alla år sedan tidigt nittiotal. På den tiden spikade strömmen sönder en tv för mig när jag bodde i ett torp långt ute på landet. Jag vet inte om det gör någon som helst nytta, särskilt inte som vägguttaget är ojordat i min femtiotalslägenhet. Men det gör väl ingen skada. Just nu är min smarttv och Apple TV 4K kopplade till det.

Slaget: Team SweC

Köpte överspänningsskydd när TVn och grafikkortet pajade för 2 år sedan efter bara ett vanligt strömavbrott (när den kom tillbaka).

Case: Fractal Design Torrent Solid Black MOBO: ASUS ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI CPU: AMD Ryxen 7 7800X3D CPU cooler: Noctua NH-D15 RAM: G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 6000MHz CL30 32GB GPU: ASUS RTX 5080 16GB ROG Astral OC PSU: ROG Strix 1000W Gold Aura Edition M2: Kingston Fury Renegade 2TB Fans: 4x Noctua NF-A12x25
Monitor: ASUS ROG Swift PG27AQDM 27" 240Hz 1440p OLED QHD Mouse: X2 CRAZYLIGHT Wireless PXR
Mousepad: Artisan Type-99 Keyboard: Wooting 80HE Headset: Audeze Maxwell Mic: Blue Yeti X

Medlem

Ja till mitt serverrack.
Då mina "stationära" sitter rackad så ja.

Hedersmedlem

Jag har inte bott i hus som varit särskilt utsatt för åska.
Men det jag funderar över är hur mycket de här skyddar.

Vid åska tänker jag att även överspänningsskydd kan bli grillade/få för mycket. I hur stor andel hjälper konsumentklassade överspänningsskydd här?
Frågan är i det närmsta omöjlig att svara på. Jag fattar det! Men innebär inte det att det också är ungefär lika osäkert hur mycket de alls skyddar i det här scenariot?
Jag hade antagligen skaffat det här om jag bott på landet i ett hus där oskan faktiskt slår ner i bostaden ibland utan solitt underlag. Easy peasy. Men när man inte gör det - hur bra är det mot åska liksom?

Följdfrågan är då hur mycket det skyddar vid exempelvis "dålig" el. Alltså ett elnät som inte är så tillförlitligt spänningsmässigt. På en färja, i husvagn utan nätkoppling och liknande kan jag tänka mig att det är rätt lätt att få svajig spänningsförsörjning.
Hur utbrett är det med dålig el i hemnäten egentligen? Hur stor andel behöver i så fall skydda sig mot det här - egentligen?

Eller är det mer ett skydd mot att någon på lokal nivå (typ i BRFen eller liknande) råkar mata en annan fas på nollan också så man får 400V i vägguttaget?
Det känns som ett edge case (eller)?

Jag har helt enkelt en ganska dålig bild av hur användbara högspänningsskydden är och när de är mer eller mindre relevanta.
Hur avgör man som lekman hur relevanta dessa är?

Frågan om backupström vid spänningsbortfall har jag exluderat här baserat på hur nyhetsfrågan är utformad.

💻 → Lenovo Yoga slim 7 pro 14" Oled
🎮 → Steamdeck

Medlem

Använder 2st 8-vägs grenuttag från Brennenstuhl, den till datorn är ett sånt Master-Slave grenuttag och den till tvn är en hugo!.

CPU: AMD Ryzen 7 9800x3D | GPU: Asus Prime 5070 Ti OC | Mobo: Asus ROG Strix B650E-F | RAM: 32GB Kingston FURY Beast 6000MHz CL30 | M.2 2 x Kingston FURY Renegade 2TB | SSD: Samsung 860 EVO 1TB | PSU: Phanteks AMP GH 850W ATX 3.1 | Kylare: Thermalright Peerless Assassin 120 SE | Chassi: Lian Li LANCOOL 216 RGB | Monitor 1: Samsung Odyssey G8 G80SD | Monitor 2: Lenovo Legion Y27q-20 | Tangentbord: Mountain Everest Max MX Brown | Mus: Glorious PC Gaming Race Model I | Hörlurar: Sennheiser HD 560S

Medlem
Skrivet av cyklonen:

Jag hade en UPS från APC tidigare, för router och NAS. Men den dog när strömmen bröts, dvs just det den skulle skydda mot, och gick inte att använda efter det.

Eller var det så att din UPS fick äta en jättesmäll som utan UPSen hade orsakat samma fel fast i din router och NAS istället för UPSen? Det kan man ju aldrig veta, men det känns ju ändå inte helt otänkbart.

Medlem
Skrivet av Dance:

APC och Brennenstuhl gör bra och rimligt prissatta förgreningsdosor med skydd i olika storlekar beroende på behov

Skulle även jag hålla mig kring APC

Project: Perfection 2.0
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D | GPU: INNO3D 5070 Ti X3 OC | RAM: G.Skill Flare X5 64GB CL26 | SSD: Samsung 980 Pro
MB: ASUS ROG STRIX B850-I | PSU: Corsair SF750 | Kylare: Fractal Design Celsius+ S24 | Fläktar: Noctua NF-A12x25 G2 Chassi: Louqe Ghost S1 MK3 | OS: Microsoft Windows 11 IoT Enterprise LTSC | Bildskärm: LG UltraGear 45GR95QE
Mus: Razer DeathAdder V3 Pro | Tangentbord: Logitech MX Mechanical | Övrigt: Tobii Eye Tracker 5 & Razer Freyja

1
