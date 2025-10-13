Snabbkoll: Använder du överspänningsskydd?

Hittade 3 UPS på loppis i somras, en APC och två Eaton, fick dem alla för en femtiolapp då gubben inte visste om de fungerade. Köpte nya batterier till APCn på Amazon, och testade alla tre UPSer med dessa batterier. Alla fungerar fint, så bra för mig.

Tyvärr så var den starkaste (APC) bara på 750w, så den klarar inte av gamingdatorn, men bra att ha till servern. Ska köpa fler batterier så jag får en UPS jag kan använda till router och TV med. Gav bort den tredje.