Disney + prishöjning.
tonii
Clasito
Fick ett meddelande om att Disney + höjer priset på Premium abbet från 119 kr/mån till 159 kr/mån från den 15/11.
På övriga abb vet jag inte vad prishöjningen blir.
Finns en del nackdelar för att "fimpa" Disney + :
Reklam (ibland, har inte Disney + på tag) för filmer/serier innan man startar eller fortsätter titta på filmen/serien.
Kan inte ta bort nån mögfilm/serie som man råkat starta, som man kan på Netflix, man får "spola" bort skitet.
Stenålders.
Sport, är (inte) jätteintresserad av detta.
Har inga småbarn (har en son (32) å en dotter (29), jag tittar i regel inte på tecknat.
Det Disney + "lever" på är:
Star Wars å tecknat.
Ska man behöva betala 159 kr/mån för dessa nackdelar.
That's the question - to pay or not to pay.
Ingen annan kan ju avgöra vad som är värt för dig så om du inte vill betala för Disney+ så är det ju bara att sluta.
Men jag måste inflika att det går alldeles utmärkt att ta bort serier och filmer från "fortsätt titta" genom att trycka på de tre verticala punkterna under serien/filmen och välja "ta bort".
Det är en absurd prishöjning. För drygt 2 år sedan betalde jag 89 kr/mån och redan då tyckte jag det började bli för dyrt för att bara följa Star Wars och Marvel.
Jag kör bara deras reklamabonnemang just nu för europafotbollen (där visas ingen extra reklam tack och lov). Skulle någon bra serie komma så kan jag leva med en kort reklamsnutt innan varje avsnitt.
Fick ett meddelande om att Disney + höjer priset på Premium abbet från 119 kr/mån till 159 kr/mån från den 15/11.
Har precis pausat mitt abonnemang här.
Betalade däremot enbart 59:-/mån för enklaste abonnemanget. Det höjs till 69:-/mån snart.
Har däremot aldrig sett någon reklam alls, utan det trollar AdGuard DNS bort. Kan hända att det visades reklam via ChomeCast (hårdkodad Google DNS) vid ett tillfälle, men undviker helst Googles prylar.
Kollar främst på Disney+ genom våra SmartTV:s.
Kör Disney + mest på 4K Apple TV:n.
Har även appen på 4K Google TV Streamern osså men används sällan.
Med reklam menade jag "reklam" för filmer/serier, vilket jag tycker är störande.
På Netflix Premium (179 kr/mån) abbet har du inte detta (än).
Med reklam menade jag "reklam" för filmer/serier, vilket jag tycker är störande.
Tror inte ens det dyker upp här, men ska hålla utkik efter det ikväll!
