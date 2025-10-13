Disney + prishöjning.

Fick ett meddelande om att Disney + höjer priset på Premium abbet från 119 kr/mån till 159 kr/mån från den 15/11.

På övriga abb vet jag inte vad prishöjningen blir.

Finns en del nackdelar för att "fimpa" Disney + :

Reklam (ibland, har inte Disney + på tag) för filmer/serier innan man startar eller fortsätter titta på filmen/serien.

Kan inte ta bort nån mögfilm/serie som man råkat starta, som man kan på Netflix, man får "spola" bort skitet.

Stenålders.

Sport, är (inte) jätteintresserad av detta.

Har inga småbarn (har en son (32) å en dotter (29), jag tittar i regel inte på tecknat.

Det Disney + "lever" på är:

Star Wars å tecknat.

Ska man behöva betala 159 kr/mån för dessa nackdelar.

That's the question - to pay or not to pay.