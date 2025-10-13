Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Asus tuf rtx 3080 10gb

Asus tuf rtx 3080 10gb

Hej!

Säljer nu tyvärr min kära gpu efter nedgradering pga. Ekonomiska bekymmer.

Den har rullat sparsamt sedan hösten 2022 då den köptes ny och jag är den enda ägaren av kortet. Funkat felfritt utan problem.

Säljes till högsbjudande och jag förbehåller mig rätten att sälja till vem jag vill osv.
Kortet är även rengjort.

Kortet finns i Tidaholm och kan skicka om köparen står för fraktkostnaden.

Tar endast swishbetalning.

Må väl!

/Richard



