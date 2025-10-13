Dator - Ryzen 9800x3D / RTX 5070 / 32GB DDR5 6000MHz m.m.

Helt ny dator, endast uppackad och testad för att säkerställa att allt fungerar efter transport – i övrigt helt oanvänd! Medföljer även en fjärrkontroll för att styra Chassi/fläkt RGB.

Inköpt på Amazon (fcomputer.dk) 3 Års Garanti (till 2/10 2028)

Ryzen 7 9800X3D

ASRock A620M-HDV/M.2 - Micro ATX

T-Force Delta RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL38

PNY GeForce RTX5070 12GB GDDR7 Triple Fan DLSS 4

WD Green SN350 NVMe 2TB

FG 240 Infinity RGB 240mm AIO

FG C650 Infinity RGB Gamer Chassi - Tempered Glass Side

FG 750W 80Plus Bronze

W11 Home

Budgivning från 14000 kr,

kan alternativt även ta en PS5+pengar mellan.

PC Bench:

https://www.userbenchmark.com/UserRun/71359195

Dator:

https://www.amazon.se/dp/B0FS7L6L7B/ref=sr_aod_dp_ttl

https://www.fcomputer.dk/foeniks-fsc1-faerdigsamlet-gamer-com...

Läs hela annonsen här