Dator - Ryzen 9800x3D / RTX 5070 / 32GB DDR5 6000MHz m.m.

Helt ny dator, endast uppackad och testad för att säkerställa att allt fungerar efter transport – i övrigt helt oanvänd! Medföljer även en fjärrkontroll för att styra Chassi/fläkt RGB.
Inköpt på Amazon (fcomputer.dk) 3 Års Garanti (till 2/10 2028)
Ryzen 7 9800X3D
ASRock A620M-HDV/M.2 - Micro ATX
T-Force Delta RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL38
PNY GeForce RTX5070 12GB GDDR7 Triple Fan DLSS 4
WD Green SN350 NVMe 2TB
FG 240 Infinity RGB 240mm AIO
FG C650 Infinity RGB Gamer Chassi - Tempered Glass Side
FG 750W 80Plus Bronze
W11 Home
Budgivning från 14000 kr,
kan alternativt även ta en PS5+pengar mellan.
PC Bench:
https://www.userbenchmark.com/UserRun/71359195
Dator:
https://www.amazon.se/dp/B0FS7L6L7B/ref=sr_aod_dp_ttl
https://www.fcomputer.dk/foeniks-fsc1-faerdigsamlet-gamer-com...
