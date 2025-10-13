2100: detection error storage device Lenovo thinkpad L590

Har en Lenovo Thinkpad L590 där jag fått beställa ssd hållare och köpte en helt ny ssd här via forumet.

Provat med två olika kablar i ssd hållaren, tagit ur och satt i ssd igen.

Ssd hållare: Ssd hållare

Ssd: WD blue 250gb

Jag får bara 2100: detection error storage device.

Har inte direkt lust beställa en ny från Kina. Finns det något sätt att lösa det eller är det helt kört?

Kan en bios uppdatering lösa det?

Är det värt det att leta efter en sån där liten m2 ssd som man kan sätta i WAN porten eller vad det heter?

Vet nämligen att man ska kunna det enligt manualen.