Någon som kan rekomendera en WiFi7 och 2.5 Gbps switch?

Någon som kan rekomendera en WiFi7 och 2.5 Gbps switch?

Hej,

Har idag en äldre Asus WiFi6 router som jag kör i AP mode. Är sugen på att uppgradera till WiFi 7 och samtidigt kunna köra 2.5 Gbps mot min NAS.
Jag behöver inte router/brandväggs funktionerna eftersom jag har Cisco brandvägg, så egentligen är kraven följande.

- WiFi 7
- Minst 1 port som klarar 2.5 Gbit/s.
- Ska helst supporta LAG så att jag kan bundla två portar
- Max 2000:-

Det jag hittade lite snabbt när jag googlade, var denna ASUS RT-BE50, men finns det andra alternativ som kanske skulle passa bättre? TP-Link har jag för brukar ha rätt prisvärda modeller.

