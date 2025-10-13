Någon som kan rekomendera en WiFi7 och 2.5 Gbps switch?

Chess_Norris
Hej,
Har idag en äldre Asus WiFi6 router som jag kör i AP mode. Är sugen på att uppgradera till WiFi 7 och samtidigt kunna köra 2.5 Gbps mot min NAS.
Jag behöver inte router/brandväggs funktionerna eftersom jag har Cisco brandvägg, så egentligen är kraven följande.
- WiFi 7
- Minst 1 port som klarar 2.5 Gbit/s.
- Ska helst supporta LAG så att jag kan bundla två portar
- Max 2000:-
Det jag hittade lite snabbt när jag googlade, var denna ASUS RT-BE50, men finns det andra alternativ som kanske skulle passa bättre? TP-Link har jag för brukar ha rätt prisvärda modeller.
