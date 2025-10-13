Datorn vägrar acceptera PIN kod - "Du har slagit fel kod" är konstant meddelande efter 12 försök och den vägrar acceptera engångskoden jag fick när jag klickade på "jag har glömt min kod" - samma meddelande - "Du har slagit fel kod".

I bland hinner jag inte ens skriva in hela koden, den avbryter efter halva med samma meddelande.

Har blivit inaktiverad i 30 sekunder och det blir väl bara värre om jag fortsätter misslyckas.

Hotar väl snart att låsa kontot helt, så att jag får kasta datorn och köpa ny?

Nu vågar jag inte göra fler försök.