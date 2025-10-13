Forum Datorer och system Stationära datorer Support och övrigt Tråd

Datorn vägrar acceptera PIN kod - "Du har slagit fel kod" -

Datorn vägrar acceptera PIN kod - "Du har slagit fel kod" -

Datorn vägrar acceptera PIN kod - "Du har slagit fel kod" är konstant meddelande efter 12 försök och den vägrar acceptera engångskoden jag fick när jag klickade på "jag har glömt min kod" - samma meddelande - "Du har slagit fel kod".

I bland hinner jag inte ens skriva in hela koden, den avbryter efter halva med samma meddelande.

Har blivit inaktiverad i 30 sekunder och det blir väl bara värre om jag fortsätter misslyckas.
Hotar väl snart att låsa kontot helt, så att jag får kasta datorn och köpa ny?

Nu vågar jag inte göra fler försök.

Antar att det är Windows? Man brukar kunna använda andra inloggningsmetoder (lösenord) istället.

Vad är det för dator?

Det är inte så att det är en knapp på tangentbordet som fastnat alternativt att tangentbordet är defekt, så att den skriver in flera tecken? Det förklarar i så fall varför du inte hinner skriva in koden.

Jag undrar också om ditt tangentbord är ok, prova ett annat eller utan det fysiska inkopplat, via skärmtangentbordet.

Windows 11.
Och så vitt jag vet har jag inget lösenord på den datorn, jag har uppfattat det så att PIN kod och lösenord är samma sak?

JO jag upptäckte sista gången att det inte hände något när jag tryckte på knapparna och att en bokstav i engångskoden inte gick att skriva in.

Men när jag gjorde de första försöken blev det rätt antal prickar så jag antog att det var rätt.

Det går ju inte att se vad som skrivs in för det är ju bara prickar.

Jag har massor av tangentbord, två helt nya och oanvända, så det är ju lätt att byta.

Men jag fruktar att låsningen av kontot redan hänt eller är mycket nära.

Så marginalen för att försöka är redan ute, nästa gång måste det bli rätt.

Klicka på gubben (hjälpmedel) och använd skärmtangentbordet i stället för ett fysiskt tangentbord.

Fungerade inte - precis samma resultat.

här bör du finna lösningen https://www.reddit.com/r/techsupport/comments/1554vzd/windows...

Löst På oväntat sätt.

Efter tre klick försök på "jag har glömt min PIN kod" och en stunds väntan kunde jag begära en ny engångskod och den här gången fungerade det - men jag kom till en återställning av PIN koden istället, och det var ju dit jag hade velat komma från början, så det var ju en lycklig slump.

Jag skrev in den gamla koden som en ny, och det accepterades och datorn öppnade sig som vanligt.

Nu får man bara hoppas att det fungerar nästa gång också.

Jag vet fortfarande inte vad som var fel eller varför det helt plötsligt fungerade eller varför återställningen av PIN koden öppnade sig.

