Moderkort dött, köpt i andra hand. Kan jag använda hemförsäkringen?

Medlem

Moderkort dött, köpt i andra hand. Kan jag använda hemförsäkringen?

Köpte ett moderkort oanvänd i andra hand.
Har fungerat felfritt sedan November förra året.
Stängde av datorn som vanligt och dagen efter så märkte jag att moderkortets RGB inte lyste (det för den alltid) blev missränksam direkt. Mycket riktigt inget händer när jag ska starta datorn (helt stendöd).
Plockade isär hela datorn, testade med 3 olika nätagg jag har. Inget händer. Testade bara moderkortet utanför datorn med och utan cpu och ram inget händer.
Man undrar ju vad som dödade moderkortet, hoppas det var allt som dog. Inga skador jag kan se eller något lukt.

I alla fall så gäller ingen garanti hos Inet och Asus hänvisar RMA till återförsäljaren.
Så jag tänkte om min hemförsäkring kanske täcker detta?
Så jag sitter nu och fyller i uppgifter, men jag skulle behöva tips på hur jag tar bilder som visar att moderkortet är trasigt?

Medlem

Lönar det sig när man räknar bort självrisken?

Medlem

Självrisken är 1500, vad är de för moderkort?

Varför gäller inte garantin hos inet?

Medlem
Varför gäller inte garantin hos Inet?

Medlem

Häromdagen fixade jag min gamla nuc med nytt OS och installerade allt jag ville ha på den och sedan märkte jag att tiden av fel, konstigt men gick in och ändrade det i bios och efter det var den stendöd.
Sånt kan hända, får se hur länge jag orkar fippla med det, första gången det hände var nog med ett nforce 2 moderkort.

Lite ironiskt är det eftersom den ännu äldre nucen jag hade som denna ersatte fick jag igång i förrgår och är nu tillbaka under tv'n. Den byttes för den ej orkar koda av 4k material men jag får väll nöja mig med 1080p tills jag fixar denna eller ersätter den.

Har du en PC speaker så kan du koppla in den, då kan moderkortet pipa ut koder som kommer innan bildkortet initialiseras, om du vill veta vad det är mer specifikt. Pip koderna brukar kunna luskas fram på nätet.

Rekordmedlem
Det handlar om ett begagnat eller i vart fall köpt i andra hand moderkort, den lagstadgade reklamationsrätten gäller alltså inte, moderkortet är inte köpt från Inet utan av en privatperson.
Inets egna garantivillkor är baserade på reklamationsrätten och gäller inte heller, de har inte sålt det till TS.
Möjligen kan tillverkaren ge någon typ av garanti som fortfarande gäller men det får man kolla med tillverkaren.
Möjligen kan det hanteras som goodwill.

Medlem
Jag är rätt säker att dom kommer kräva att du lämnar in moderkortet till en IT firma som testar moderkortet och tar det därifrån.

Medlem
Jag skulle kontakta Inet och kolla med dom. Asus hänvisar iallafall till återförsäljaren

Medlem

Har du konsulterat ChatGPT om felet och just ditt specifika moderkort?

Medlem

Nätagget/nätaggen startar inte ens när jag kopplar in till moderkortet (har 2 extra nätagg liggandes som jag testade med).
Så moderkortet är defekt.
Jag har kollat med Inet och dom sa nej.
Och som jag sa Asus RMA hänvisar alla komponenter RMA till återförsäljaren.
Moderkortet kostade 3000kr.
Yes tror det är 1500 eller 1200kr i självrisk. Men jag vet inte hur jag ska ta bilder på ett trasigt moderkort som inte hae några synliga skador.

Här är beviset på att det är trasigt.
Det är jag som trycker på knappen men nätagget startar inte.

Medlem
Det låter rimligt.

Medlem

Jag ska dra ett meddelande till Asus och fråga.
Har googlat lite och läst andra som köpt i andra hand och fortfarande får göra RMA hos Asus.

Medlem

Läste Inets försäljningsvillkor och ser inget under garanti att den inte gäller i andra hand

Medlem

Handlat en hel del hos Inet, om du kan få tag i orginalköparen och få ett ex av kvittot/garantitiden fortfarande gäller så borde det ju gå att lösa med reparation på hemförsäkring etc.

Annars så blir det... Nog att köpa ett nytt.

Moderator
Moderator
TS och Inet har inte ingått något avtal. TS är, vad gäller moderkortet, inte kund hos Inet. Eftersom TS inte är kund hos Inet kan TS inte heller åberopa Inets försäljningsvillkor.

"Kund som beställer varor av Inet AB accepterar genom sin beställning dessa försäljningsvillkor."

Medlem
Har kvittot och "garantin" gäller fram till 2026-11.
Tyvärr tror inte han har någon lust att slösa tid på att göra ett garantiärende.
Drog ett meddelande till asus förutt, hoppas dom kan hjälpa mig.

Medlem

Har moderkortet flashback-funktion?

Om du håller in knappen, börjar flashback-LED blinka? kan krävas att det är ett USB-minne inkopplat i avsedd USB-port.
Om den börjar blika så är det ett tecken på att moderkortet kanske inte är så dött som du misstänker, det kommer då blinka i 5sekunder för att sedan övergå i ett fast sken om det inte är korrekt konfigurerat för flashning.
Börjar den blinka så fixa ett USB-minne för att göra en flashning och se om det hjälper.
24pin-ström samt ena CPU-ström-kontakten brukar krävas.
Det framgår inte från den manual jag tittar i för ett z790moderkort om CPU behöver vara monterad eller ej.

Om flashback-LED börjar blinka så kan det även vara värt att montera ur-in CPU:n igen om du inte redan provat det.
Sedan när det kommer till clear CMOS och ASUS så skulle jag ta det ett steg längre.
Koppla bort väggström, tryck på "power-on"-knappen två gånger, ta ut CMOS-batteriet, tryck på clear-CMOS-knappen på baksidan och håll den intryckt några sekunder, efter det återanslut batteriet och sedan väggström och se om det startar upp.

Jag har ett äldre ASUS-AM4-moderkort som är särskillt kinkig när det kommer till att göra just ClearCMOS.

Sedan vet jag inte om jag själv skulle ha moderkortet liggandes på antistatpåsen, jag brukar lägga det direkt på moderkortskartongen.

Sedan ska det även tilläggas.
Har du båda CPU-ström anslutna eller bara ena? Om det bara är den ena så kan du ha kopplat in den i fel kontakt. På bilden ser det ut som den är ansluten till kontakten närmast CPU och det har på senare tid blivit vanligt att den är den sekundära anslutningen.

