Moderkort RIP

Köpte ett moderkort oanvänd i andra hand.

Har fungerat felfritt sedan November förra året.

Stängde av datorn som vanligt och dagen efter så märkte jag att moderkortets RGB inte lyste (det för den alltid) blev missränksam direkt. Mycket riktigt inget händer när jag ska starta datorn (helt stendöd).

Plockade isär hela datorn, testade med 3 olika nätagg jag har. Inget händer. Testade bara moderkortet utanför datorn med och utan cpu och ram inget händer.

Man undrar ju vad som dödade moderkortet, hoppas det var allt som dog. Inga skador jag kan se eller något lukt.

I alla fall så gäller ingen garanti hos Inet och Asus hänvisar RMA till återförsäljaren.

Så jag tänkte om min hemförsäkring kanske täcker detta?

Så jag sitter nu och fyller i uppgifter, men jag skulle behöva tips på hur jag tar bilder som visar att moderkortet är trasigt?