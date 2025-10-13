Köpråd skärm - dags för något nytt

Vill investera i en ny skärm.

Jag har ingen vidare bra erfarenhet av IPS paneler då jag upplever de fungera dåligt för mig då jag sitter nära skärmen (närsynt). Tycker IPS paneler blir glansiga (glow?)... och det blir inget vidare när då betraktningsvinkeln blir väldigt skarp.

Men jag förstår inte riktigt varför då det skrivs överallt hur bra IPS paneler är på betrakningsvinklar...... :S

---

Sedan finns det TN paneler och VA paneler... Vet inget riktigt i detalj om vad jag ska välja. Så behöver råd, vad kan funka?

Det jag vill ha:

* Inte större än 24 tum

* VESA 100X100 då jag har skärmen på en arm

* Budget, kanske kring 3000-5000kr kan jag tänka mig... men övertala mig om att göra en god investering.

Jag prövade köpa en DELL https://www.inet.se/produkt/2226336/dell-24-pro-plus-p2425he-...

Lämna tillbaka samma dag, den var bedrövlig tyckte jag.

Den hade ett påtagligt glansigt sken och upplösningen vart väldigt annorlunda.

Råd?