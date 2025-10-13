Dags för ny setup efter 10+ år - feedback uppskattas

Godkväll gott folk

Tiden har kommit för ett mycket efterlängtat och välbehövt byte av gaming setup. I över 10 år har min trotjänare snurrat och både CPU och 1080 börjar båda bli andfådda. Så pass andfådda att en uppgradering till Windows 11 inte ens finns på kartan för dem

Jag har suttit senaste två dagarna och provat kasta ihop olika varianter av byggen på diverse sidor och har till slut landat i nedanstående bygge. Om någon vänlig själ har tid att ge feedback/input på mina val så skulle det uppskattas enormt, då jag är rätt out of the loop.

Jag har korsrefererat alla produkternas pris på komponentkoll.se och såg att skillnaden mellan att köpa allt från blandande återförsäljare och samlat på Inet var endast ca en tusenlapp, vilket jag känner jag kan leva med ur garantisynpunkt och komfort.

Jag låter nog Inet bygga datorn också, då deras byggen har sett riktigt bra ut ifrån de bilder jag sett.

(Med stor sannolikhet mycket snyggare än vad jag själv skulle ha byggt)

Kan tilläggas: Planen är att lira på 1440p 280hz OLED med 1440p 165hz IPS som andra skärm.

Titlar som: WoW, BF6, Witcher 4 och GTA 6 (när de släpps). Överväger eventuell uppgradering eller nytt bygge längre fram i antingen Rubin serien eller därefter ifall behovet finns.

Utöver bygget så undrar jag om ni rekommenderar att man köper operativsystemet separat, från annan säljare än Inet.

Såg på prisjakt att man kunde köpa Windows 11 Home 64 Svensk för några hundralappar, jämfört med Inets 1490:-

Om jag köper bygget av Inet, kommer de kunna testa datorn ordentligt utan att jag köpt till operativsystemet via dom?

Tack på förhand, allt gott!