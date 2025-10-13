Forum Övrigt Feedback till SweClockers Tråd

felmeddelande för Swec’s webb: anslutningen är inte säker

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

felmeddelande för Swec’s webb: anslutningen är inte säker

Hej.

Jag får då och då ett felmeddelande när jag försöker öppna Sweclockers:
”Den här anslutningen är inte säker”

Inga andra sidor har problem vid samma tidpunkter, så det är specifikt för Sweclockers.

System: Safari på iPadOS 18.7.1

Testade lösningar:
1. vänta ett tag (5-10 minuter), gör nytt försök
2. …ELLER starta om router, stäng av och på WiFi på iPad’en och testa igen
(Att enbart slå av och på WiFi på iPaden gör ingen skillnad.)

Eftersom tiden för lösning 2 är ungefär samma som för 1, så antar jag att starta om routern i sig kanske inte gör någon skillnad. Istället är det tiden som då är enda lösningen.

Nu skriver jag detta meddelande då jag börjar bli lite trött på problemet. (bilden tagen vid senaste tillfället - ca. 14:11. Hur löser man det här?
Eftersom det sker endast på Sweclockers, känner ni på Sweclockers (Geeks AB) till problemet redan?

Mvh

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Provat tömma cachen och historiken för sidan? Kan ge skumma fel om det är något som likar något som finns sedan tidare, vilket har beganad tid.

Provat att slå av och på tvåstegsverifieringen?

Visa signatur

Server: Fractal design Define 7 XL | AMD Ryzen 7 5800X 8/16 | ASUS ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO | 64GB Corsair @ 3000MHz | ASUS Radeon RX 460 2GB | Samsung 960 PRO 512 GB M.2 | 2x 2TB Samsung 850 PRO SSD | 6x Seagate Ironwolf Pro 10TB
WS: Phantex Entoo Elite | AMD Ryzen Threadripper 1950X 16/32 | ASUS Zenith extreme | 128GB G.Skill @ 2400MHz | ASUS Radeon HD7970 | 3x 2TB Samsung 960PRO M.2 | 6x Seagate Ironwolf Pro 10 TB
NEC PA301W 30" @ 2560x1600 | Linux Mint 21.3 Cinnamon

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar