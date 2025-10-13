Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Ryzen 7 5800X3D - Ryzen 7 5700X3D

Hej!

Letar efter någon som sitter på en av processorerna som rubriken lyder då jag är sugen på ett större kliv ifrån min nuvarande AM4 Ryzen 5 5600.
Skriv gärna specifikt vad för processor det är och vad du begär.

Ett plus i kanten vore om den finns inom Småland (Specifikt Kronobergs eller Jönköpings län, då jag gärna möts upp, men det går också att fraktas om så behövs.

