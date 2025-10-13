Kostar GoPro 13 så lite på deras hemsida?

Jag vet inte riktigt vad jag ska tro!? På gopro.com.se/p/hero-13-svart/ ( EJ GoPro's Officiella hemsida) så kostar den 1 165 Kr.

Men hos alla andra återförsäljare så är det runt 3-4K den kostar.

Är jag ute och cyklar som ser det låga priset äkta?