Kostar GoPro 13 så lite på deras hemsida?

1
Kostar GoPro 13 så lite på deras hemsida?

Jag vet inte riktigt vad jag ska tro!? På gopro.com.se/p/hero-13-svart/ (EJ GoPro's Officiella hemsida) så kostar den 1 165 Kr.

Men hos alla andra återförsäljare så är det runt 3-4K den kostar.

Är jag ute och cyklar som ser det låga priset äkta?

Förtydligat rubrik och justerat länk så ingen blir lurad - MOD
Så här ser sidan ut för mig, kolla det röda fältet

Kolla mer noga på domänen, det är inte deras officiella hemsida.

https://gopro.com/en/se/

Tror du är ute och cyklar dessvärre.
https://gopro.com/en/se/shop/cameras/buy/hero13black/CHDHX-13...
Fake sida någon?

Ta en extra titt på domännamnet, ska det verkligen vara "gopro . com . se"?

Vad är det för plugin? Klart vettig varningsbanner!

Jag vet inte exakt vad som visar den varningen, ingen annan som får den ?

Det står ju att den kommer från "svenska listan" i din adblocker, specifikt är det Frellwits. D.v.s. ublock origin förmodar jag.

Den dyker även upp i standard Brave men det är möjligt att de använder den, den dyker inte upp i en ren Chrome.

Brave Shields ska visst använda samma listor, specifikt Frellwits.

Tack för svaren, det var nog klokt av mig att fråga innan man kunde blivit lurad.

Jag vet inte hur det kommer sig att jag inte fick upp varningar och sådant, jag använder Firefox som webbläsare och om jag ens har tillägg installerade för säkerhet.

