Kostar GoPro 13 så lite på hemsidan?

Medlem

Kostar GoPro 13 så lite på hemsidan?

Jag vet inte riktigt vad jag ska tro!? På GoPro's Officiella hemsida så kostar den 1 165 Kr.

Men hos alla andra återförsäljare så är det runt 3-4K den kostar.

Är jag ute och cyklar som ser det låga priset äkta?

Rekordmedlem

Så här ser sidan ut för mig, kolla det röda fältet

Hedersmedlem

Kolla mer noga på domänen, det är inte deras officiella hemsida.

https://gopro.com/en/se/

Medlem

Tror du är ute och cyklar dessvärre.
https://gopro.com/en/se/shop/cameras/buy/hero13black/CHDHX-13...
Fake sida någon?

Medlem

Ta en extra titt på domännamnet, ska det verkligen vara "gopro . com . se"?

