Budget max 12 kr dator bygge behöver ej windows

Budget max 12 kr dator bygge behöver ej windows

Ska få ihop ett bygge budget 12 tkr helst mindre ska ej spela i 1440p vill ej vönta på leverans av grafikkort till januari xD

Tänkt köra bf 6

Kom gärna med förslag! Tack på förhand

Avvakta till black friday, ca 1 månad bort. Du lär kunna fynda en del då som kan hjälpa dig med ett bra bygge för 12k

