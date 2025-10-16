Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

DDR5 16gb 4800mhz, DDR5 6000mhz, CPU-Kylare, Nätaggregat, Chassi

DDR5 16gb 4800mhz, DDR5 6000mhz, CPU-Kylare, Nätaggregat, Chassi

Hej!

Har uppgraderat datorn lite det senaste och har nu lite delar över som jag gärna ser kommer till användning.

https://www.inet.se/produkt/5304683/kingston-16gb-2x8gb-ddr5-...
Bud från: 200kr

https://www.inet.se/produkt/5323444/be-quiet-pure-rock-slim-2
Bud från: 50kr

https://www.inet.se/produkt/6904608/kolink-citadel-mesh
Bud från: 150kr

https://www.inet.se/produkt/6904761/corsair-cv650-650w-dual-e...
Bud från:200kr

https://www.inet.se/produkt/5306893/kingston-32gb-2x16gb-ddr5...
Dessa fick jag skickade till mig av Kingston på grund av ett garantiärende, helt nya och oöppnade.
Bud från: 700kr

Eventuell köpare kan jag självklart möta upp gällande samtliga komponenter i både Skövde och Tidaholm. Vid köp på distans tillkommer frakt utöver priset som överrenskoms. Sätter ett budgivningsstopp söndag 12:00

Corsair CV650 200kr plus frakt.

Skrivet av Edvin-89:

Corsair CV650 200kr plus frakt.

Noterat!:)

Nytt bud: 250 kr Corsair CV650 + frakt
https://www.inet.se/produkt/5304683/kingston-16gb-2x8gb-ddr5-....
200 + frakt

https://www.inet.se/produkt/5323444/be-quiet-pure-rock-slim-2
100 + frakt

https://www.inet.se/produkt/6904761/corsair-cv650-650w-dual-e....
300 + frakt

https://www.inet.se/produkt/5306893/kingston-32gb-2x16gb-ddr5....
700 + frakt

Noterat!

Nytt bud: 200 kr Kingston ddr5 16gb + frakt
Skrivet av pehrnow:

200 kr Kingston ddr5 16gb + frakt

Missade att det va budat innan höjer till 300:- då.

Nytt bud: 700 kr 2x8GB + Nätagg
Skrivet av Paris II Hilton:

700 kr 2x8GB + Nätagg

Paris leder för tillfället 2x8+nätagg
Sisyfosleder 2x16 och kylare

2x16 725+f

Skrivet av ena931:

2x16 725+f

Missade att skriva med det i annonsen men accepterar inte höjningar under 50kr. Sorry!

Nytt bud: 1 050 kr +frakt, Chassi + 32 GB ram + cv650
150kr slim rock 2 avhämtning

Skrivet av urbax1:

1 050 kr +frakt, Chassi + 32 GB ram + cv650

Tyvärr så är nuvarande bud på både ram o nätagg 1000kr sammanlagt. Chassit för 50 går ej så jag nekar ditt bud:)

