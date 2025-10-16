Kan inte göra något i Advanced Startup Options

Hejsan. Jag har stött på ett problem att när jag startar om datorn med shift+restart för att gå till Safe Mode så kommer jag bara till den här blå bilden men jag kan inte göra något, varken mus eller tangentbord fungerar där.

Har testat plugga ur och plugga i dom igen men funka inte. Har testat en annan mus men funkade inte. Har tyvärr inget annat tangentbord att testa med.

Har även testat clera CMOS men det hjälpte inte det heller.

Vad kan jag göra för att fixa detta?