Extrema problem att få till bra surroundljud i Warzone

Har ett stort problem jag haft länge.

Jag har aldrig kunnat få till ett bra ljud på Warzone.

Spelar på PC, har både Steelseries Arctis Nova Pro, och även Logitech G PRO X 2 lightspeed hemma.

Båda lurarna har jag svårt att ställa in.

Medan mina vänner som spelar på PS5, säger att de hör fotsteg från diverse håll, hör inte jag någonting.

Jag har testat att ställa in EQ på medföljande mjuk och hårdvara, testat olika inställningar i spelet, ändrat frekvenser i spelet.

Men jag får det INTE att funka bra.

Vad gör jag för fel och hur kan jag fixa detta?

Finns det några mjukvaror man kan ladda ner för att testa olika inställningar?

Nu senast så laddade jag ner en förinställd profil på Logitechs G-hub, och basen är öronbedövande. Helt omöjligt att ha på sig hörlurarna.

Och även om jag återställde profilen, och raderade den nerladdade, så är det hemska ljudet kvar.

Så nu går jag i tankarna om att blåsa om hela datorn, och installera om allting.

Har ni några bra tips på hur jag kan ställa in mina lurar på bästa sätt?

Vore ENORMT uppskattat.