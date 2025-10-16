Forum Ljud, bild och kommunikation Ljud Tråd

Trådade lurar för Teams etc

Trådade lurar för Teams etc

Jag har ledsnat totalt på Bluetooth (och Teams) strul och letar efter ett headset för Teams med sladd. Jag vet att det finns många såna, men de flesta verkar ha rätt kass mic. Skulle helst vilja ha ett med en 3,5mm plugg, men USB-C (alt USB-A) funkar också om det tryter. Vill gärna ha mic med external noice cancelling eller vad det heter, så bakgrundsljud inte letar sig in. Gärna att sladden är utbytbar också så det inte är sånt där sladden är fast i lurarna.

Jag kör med ett Steelseries Arctis Nova Pro och det kan man antingen köra via extern dosa och usb eller 3.5' direkt i datorn.

https://steelseries.com/gaming-headsets/arctis-nova-pro

https://www.inet.se/produkt/6603168/beyerdynamic-mmx-330-pro

Kanske kan vara något?

Jabra evolve 30 II elr liknande kanske? De har inte utbytbar sladd tror jag men bockar av dina övriga krav. Hade liknande på kontoret förut (äldre modell) och funkade väldigt bra.

Vill varna för passformen på denna: vet inte hur generellt mitt problem är, men jag får galet ont över hjässan av dessa efter några timmar. Jag har dem som reserv på jobbet, men kör själv generellt med mina privata AirPods Pro eftersom de ”bara funkar” och inte ger något obehag.

De kanske vore nåt, men lite dyra kanske. Skulle vara bra med några billigare förslag också

Det finns ju 2.4 Ghz headset oxå om det skulle vara något alternativ?

Förstår, det är svårare att hitta trådande headset med avtagbar sladd. Men ska kolla vidare vad mer det kan finnas vad har du för budget?

Dessa kanske, https://www.inet.se/produkt/6303064/corsair-virtuoso-pro-carb...

https://www.inet.se/produkt/6610696/audio-technica-ath-gl3-sv...

Titta på en så kallad lur för kommunikation hos de stora kända märken
BOSE är inte direkt min cup of Tea de är väldigt stora inom det du efterfrågar som sagt priset är inte direkt det billigaste

Hur mycket sitter du i Teams? Jag fick ett par Logitech H340 av jobbet. Att jag ens övervägde dessa var just för att många andra lurar jag använt haft den ena eller andra nackdelen. Nu behövde jag ett par medan jag letar upp de som jag verkligen vill ha. Jobbet hade dessa på hyllan.

Nackdelen med H340 är att de är obekväma. Man vill inte sitta i flera timmar i sträck i Teams. Men ljudet är bra, speciellt för de som man pratar med. Det finns några andra lurar från Logitech som ser mer bekväma ut och som också har brusreducerande mic.

