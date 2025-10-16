Trådade lurar för Teams etc

Jag har ledsnat totalt på Bluetooth (och Teams) strul och letar efter ett headset för Teams med sladd. Jag vet att det finns många såna, men de flesta verkar ha rätt kass mic. Skulle helst vilja ha ett med en 3,5mm plugg, men USB-C (alt USB-A) funkar också om det tryter. Vill gärna ha mic med external noice cancelling eller vad det heter, så bakgrundsljud inte letar sig in. Gärna att sladden är utbytbar också så det inte är sånt där sladden är fast i lurarna.