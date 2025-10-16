Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Quiz: Vad kan du om floppar och fails

1 2 3
Skriv svar
Permalänk
Melding Plague

Quiz: Vad kan du om floppar och fails

Minns du vad de olika tillverkarna är skyldiga till för snedsteg under åren?

Läs hela artikeln här

Visa signatur

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Jao fails har man koll på iaf!

Visa signatur

Xeon E5450@3.2ghz
9800GTX+

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Inte det bästa resultat, förväntade mig bättre.
Edit: Bra svårighetsgrad på quizet. Inte omöjligt eller superlätt. Bra jobbat Sweclockers!

Senast redigerat
Visa signatur

Ryzen 9950X3D | 96 GB Ram | RTX 5090 | Samsung 990 Pro 4 TB * 3 | Corsair 1500W
Macbook Pro M4 Pro | 48 GB Ram | 512 GB SSD
Laptop: Core 9 Ultra 185H | 24GB Ram | RTX 4060 | 3 TB NVME

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Visa signatur

Hellre fråga och se dum än att inte fråga och förbli dum.

🖥️: Ryzen 9 5900x, MSI X470 GAMING PRO MAX, Gigabyte 2070,
Corsair 32GB (4x8GB) DDR4 3600MHz CL18, Fractal Design R5, 2x 1080p 1x 1440p

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Visa signatur

Moderkort: Gigabyte X570 Aorus Master | CPU: AMD Ryzen R9 5900X | CPU-kylare: Noctua NH-D15 chromax.black | RAM: Corsair Vengeance LPX 64 GB (4x16) DDR4-3600 CL18 | GPU: Gigabyte RTX 4080 Eagle OC | SSD: 2 x Samsung 970 EVO Plus 1 TB NVMe + Kingston A400 480 GB + Samsung QVO860 1 TB | PSU: EVGA SuperNOVA G2 1000 W Gold | Chassi: Lian Li O11 Dynamic XL | Skärm: BenQ PD3200U @ 3840x2160 + ASUS ROG Strix XG32VQ @ 2560x1440 | Tangentbord: Corsair K68 RGB Cherry MX Red | Mus: Logitech MX Master 2S

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Visa signatur

I7 12700K, Asus RTX 3080 TI, Alienware AW3423DW och annat smått o gott.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Visa signatur

If it can't run Crisys its a calculater

The New Build The Torrent 2,0

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Visa signatur

CPU: R7 9800X3D | GPU: Asrock 7900XTX Taichi OC | MB: Asus B650E-I| RAM: 2x32 Kingston Fury @6000MHz CL30|Cooling:Noctua NH-D15 G2|PSU: Phanteks AMP GH Platinum 1000W|SSD: Kingston Fury Renegade 2TB + Corsair MP510 4TB |CASE:Streacom DA6 XL Chrome

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Hjälpsam
Visa signatur

AMD Ryzen 7 5700X | Intel Arc B580 | 64 GB Kingston ECC | https://valid.x86.fr/8gy1xr | Stockkylaren | Bitfenix Whisper M 750W.
AMD Ryzen 9 5900X | AMD RX 9060 XT 16GB | 64 GB Micron ECC | https://valid.x86.fr/gwcxfs
HTPC | https://valid.x86.fr/gqtxws |

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Missade frågan om CD-skivorna.

Visa signatur

Laptop: Lenovo Legion 5 (Ryzen 5 5600H, 16GB, RTX 3060) OS: Windows 11 Pro
TV: LG C1 65" ✪ Konsol: PS5 Pro (+4TB SSD), PS3 Slim (500GB SSD), PS Vita, Xbox One X (1TB SSD)
A/V Reciever: Marantz Cinema 60 ✪ 4K UHD Blu-ray: Panasonic DP-UB820 ✪ CD-spelare: Onkyo C-7030
Högtalare: Triangle Esprit Antal EZ, Triangle Esprit Voce EZ, Triangle Borea BRA1, XTZ 10.16
Hörlurar: beyerdynamic DT 700 PRO X ✪ DAC/AMP: Fosi Audio Q4

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Visa signatur

..:: trickeh2k ::..
Windows 11 Pro - Ryzen 7 7800X3D - ASUS TUF B650-PLUS - Kingston FURY Beast DDR5 64GB CL36 - MSI MAG A850GL - MSI RTX 4080 VENTUS 3X OC - MSI 32" MPG 322URX - Acer Predator XB271HU - QPAD MK-85 (MX-Brown)/Logitech G PRO Wireless - Samsung 960 EVO 250GB, Samsung EVO 860 500GB, SanDisk Ultra II 480GB, Crucial MX500 1TB, Kingston KC3000 2TB - Steelseries Arctic 5 - Cooler Master Masterbox TD500 Mesh V2

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

3dfx en flopp?? ALDRIG! = )

Visa signatur

42? Seven and a half million years and all you can come up with is 42?!
► FD Define R4 | Win11Pro | R7-5800X | PA 120SE | ROG STRIX B550-F GAMING | CMN32GX4M2Z4600C18 | 4070 Ti | AX750 | Asus VG27WQ | HP Z27n |► Realme GT Master |

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Var bara 4-5 av frågorna som jag faktiskt visste svaret på, resten var gissningar.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Mja hyfsat

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Gick sådär.
ET spelet var inte med. Hade satt det på direkten

Visa signatur

Ryzen 5900X, HyperX 32GB (4x8GB) DDR4 3200MHz CL16, ASUS PRIME Radeon RX 9070 XT, ASUS ROG STRIX B550-F GAMING, Seasonic Focus GX 850W ATX 3.1, WD Black SSD SN770 2TB

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Missade frågorna om Apple och spelet.

Hur mycket flopp var 3DFX egentligen? De var ju banbrytande och jag kände flera som hade 3DFX-kort när det begav sig.
Men det blev snabbt mycket konkurrens, NVidia köpte upp dem, och då lades varumärket ner.

Visa signatur

“It is difficult to get a man to understand something, when his salary depends upon his not understanding it!”

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Visa signatur

Ryzen 5 7600
Rx 9070
32Gb

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Visa signatur

Acer Predator Helios 300

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Visa signatur

Ryzen 7 7800X3D | ASUS TUF Gaming B650-Plus WIFI | Kingston 32GB (2x16GB) DDR5 6GT/s CL30 FURY Beast | Kingston Fury Renegade M.2 NVMe SSD Gen 4 2TB | MSI RTX 4060 8GB | Fractal Design Define S | MSI MPG A850G 850W | Thermalright Phantom Spirit 120 SE | Windows 11 Pro | AOC 27" AGON AG276QZD2 OLED QHD 240 Hz

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Hedersmedlem

Varför 3dfx är med vill jag inte gissa på dock. Visst var de senare korten lite halvfloppar, men de var ju först med att revolutionera spelgrafik.

Visa signatur

Asus ROG STRIX B550-F / Ryzen 5800X3D / 48 GB 3200 MHz CL14 / Asus TUF 3080 OC / WD SN850 1 TB, Kingston NV1 2 TB + NAS / Corsair RM650x V3 / Acer XB271HU (1440p165) / LG C1 55"
NAS: 6700K/16GB/Debian+ZFS | Backup (offsite): 9600K/16GB/Debian+ZFS

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Den var oväntat enkel!
Men vilket päron tror 3dfx är en flopp?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

En del gissningar blev det.

Visa signatur

För övrigt anser jag att Capitán General borde visa bilder på sina pellets...
Skippy R.I.P. 17/7 2006

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Jag hade gärna sett fler frågor i detta quiz. En andra utgåva i framtiden, måhända?

Visa signatur

Akashiro 0.9: Ryzen 5 7600, Radeon RX 7800XT Pure: 64/2000
https://podcasters.spotify.com/pod/show/thomaseron

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Floppa på nyare grejer 😂 är väl inte helt med i svängarna längre

Visa signatur

Jag har ingen dator att visa upp här nere längre, men jag har en fräsig formel 1 bil i Lego!

Redigera
Citera flera Citera
1 2 3
Skriv svar