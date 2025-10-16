Forum Mjukvara Internettjänster Tråd

Telia Email - spamblockeringen har slutat fungera - Hjälp!...

Telia Email - spamblockeringen har slutat fungera - Hjälp!...

Efter omläggningen av Telias email 1/10 så fortsatte både Outlook i Windows ochi mobilens mail-app att fungera som förut. Det var en glitch i någon timme under omläggningen men sen funkade det.
Så den oro man kunde ha inför detta angående själva uppkopplingen verkar obefogad.

Men nu har jag hittat en annan sak som verkligen irriterar och det började för någon dag sedan:
Spam-mailen skickas vidare till mailklienterna (vilket den inte gjorde förut) så min inkorg blir helt överfull på kort tid. Typ 10-15 meddelanden i timmen.
Något måste ha hänt på serversidan eller också måste man som användare göra något för att det skall funka som förut...

Men jag kan inte förstå vad jag skall göra för att spam skall fastna i spam-lådan hos Telia....
Är det någon här som kan ge råd om vad jag skall göra?
Notera att när de kommer fram till mig har subject-raden fått [Suspected spam] tillagt först på ärenderaden, så de har detekterat att det är spam (och det verkar stämma bra), men skickar vidare i alla fall.

Jag har letat i Telias webb-interface men inte hittat något sätt att ställa in vad som skall blockeras (flyttas till spamlådan på servern).

Vore verkligen tacksam för hjälp med detta!

MER INFO:
Jag har ju Outlook 2019 i min Windows-dator så där har jag kunnat lägga till en regel som flyttar bort inkommande email med den där extratexten i ärenderaden. Så där blir det hyfsat Ok nu.
Men inte i telefonen för där finns inget fungerande spamfilter eller annan sorts filter man kan konfigurera. Så där är det överfullt efter ett par timmar. (Samsung Galaxy S24)
Notera:
Jag använder POP3 för att hämta all e-post så att jag får arkivet lokalt. Gäller både på PC och i mobil.

Lika här en jävla massa spam varje dag/tim..( började igår för mycket mig)
Det måste ju ligga hos Telia.. Kanske ska slå en signal och påtala detta...

Skrivet av hollowman71:

Lika här en jävla massa spam varje dag/tim..( började igår för mycket mig)
Det måste ju ligga hos Telia.. Kanske ska slå en signal och påtala detta...

Och det började inte den 1:a oktober utan för nån dag sedan....

Verkar ju som att de lagt om reglerna centralt för spamskyddet i samband med bytet av plattform. Istället för att sätta det i karantän så taggar de mailet och släpper det vidare.

Lägg till en regel i Outlook som säger att alla mail som börjar med "[Suspected spam]" flyttas till borttaget eller liknande. Kanske inte exakt vad du är ute efter, men det borde hjälpa få bukt med problemet.

Jag har redan konfigurerat Outlook-filtret och det hjälper ju i Windows men inte i telefonen, där är listan jättelång nu. Faktum är att när jag nu försöker hämta posten så bara tuggar den på och visar inget...
I Outlook på min PC uppdaterar den och slänger allt i junk-mappen. Där finns nu mer än 60 meddelanden sedan 2-3 timmar.

Skrivet av Bosse_470:

Och det började inte den 1:a oktober utan för nån dag sedan....

Precis har för mig att det började för mig igår!
Fick som du skriver ca 60 spam mail på några timmar.

Skrivet av hollowman71:

Precis har för mig att det började för mig igår!
Fick som du skriver ca 60 spam mail på några timmar.

Jag har sorterat in dem i en speciell Junk-Telia-mapp i Outlook nu och det visar sig vara 131 meddelande de 2 senaste dagarna...
De två föregående veckorna var det 6 st sammanlagt...
Detta borde vara ett Telia-serverproblem.

Så satans kass detta. Kan man ställa in i mailet att mail ska vidare skickas till en gmail för att få bort alla spam?

