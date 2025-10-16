Telia Email - spamblockeringen har slutat fungera - Hjälp!...

Efter omläggningen av Telias email 1/10 så fortsatte både Outlook i Windows ochi mobilens mail-app att fungera som förut. Det var en glitch i någon timme under omläggningen men sen funkade det.

Så den oro man kunde ha inför detta angående själva uppkopplingen verkar obefogad.

Men nu har jag hittat en annan sak som verkligen irriterar och det började för någon dag sedan:

Spam-mailen skickas vidare till mailklienterna (vilket den inte gjorde förut) så min inkorg blir helt överfull på kort tid. Typ 10-15 meddelanden i timmen.

Något måste ha hänt på serversidan eller också måste man som användare göra något för att det skall funka som förut...

Men jag kan inte förstå vad jag skall göra för att spam skall fastna i spam-lådan hos Telia....

Är det någon här som kan ge råd om vad jag skall göra?

Notera att när de kommer fram till mig har subject-raden fått [Suspected spam] tillagt först på ärenderaden, så de har detekterat att det är spam (och det verkar stämma bra), men skickar vidare i alla fall.

Jag har letat i Telias webb-interface men inte hittat något sätt att ställa in vad som skall blockeras (flyttas till spamlådan på servern).

Vore verkligen tacksam för hjälp med detta!