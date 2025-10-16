Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

MAG Z790 Tomahawk Max WiFi samt PlayStation 5 DualSense Edge

MAG Z790 Tomahawk Max WiFi samt PlayStation 5 DualSense Edge

Tja!

Säljer ett moderkort i fint skick. Inga defekter. Tillbehören ser ni på bild.

Budgivning från 1000kr. Släpper gärna så fort som möjligt då jag inte har plats för mer dataprylar.

Samt en
Sony PlayStation 5 DualSense Edge - White - Wireless Controller - Sony PlayStation 5. I felfritt skick, mycket fin. Saknas laddkabel, men en sån har jag nog extra av jag kan skicka med.
Utgångspris 1000.

Avslutar när jag vill och känner mig nöjd.

Nytt bud: 1 000 kr frakt
Msi X870E Tomahawk
9800X3D
4080 Super
42 LG OledC4

Nytt bud: 1 100 kr + frakt för mobo
Nytt bud: 1 150 kr Mobo + frakt
Nytt bud: 800 kr Dualsense + frakt
Nytt bud: 900 kr Plus frakt för Edge
Avslutar moderkortet imorgon. Typ 11. Då hinner jag få iväg det imorgon 👍🏻

Nytt bud: 1 000 kr Plus frakt
Nytt bud: 950 kr Edge plus frakt
Nytt bud: 1 200 kr + frakt för mobo
Skrivet av Minisulan:

1 000 kr Plus frakt

Skulle vara 1000kr plus frakt för edge kontrollen.

