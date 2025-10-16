MAG Z790 Tomahawk Max WiFi samt PlayStation 5 DualSense Edge

Tja!

Säljer ett moderkort i fint skick. Inga defekter. Tillbehören ser ni på bild.

Budgivning från 1000kr. Släpper gärna så fort som möjligt då jag inte har plats för mer dataprylar.

Samt en

Sony PlayStation 5 DualSense Edge - White - Wireless Controller - Sony PlayStation 5. I felfritt skick, mycket fin. Saknas laddkabel, men en sån har jag nog extra av jag kan skicka med.

Utgångspris 1000.

Avslutar när jag vill och känner mig nöjd.

