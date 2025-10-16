Ryzen 9800X3D | NVIDIA RTX 5080
Bilköp - hur mycket extra hade ni betalat för en lågmilare?
Dalton Sleeper
Medlem ★
●
Jagers
Medlem ★
●
OSkar000
Hedersmedlem ★
Retroälskare
●
Visa signatur
|| SWECLOCKERS.COM || oskar@sweclockers.com || OSkar000.se || Fototråden ||
|| Gundeman || Bartonofix || GundemanX2 || Obelinux || Nexofix || Filofix || Ircofix ||
|| Tillse att hjärnan är inkopplad innan fingrarna vidrör tangentbordet ||
|| D300 | D700 | 24/2,8 | 28/2,8 | 35/2 | 50/1,8 | 55/2,8 | 85/1,8 | 105/2,5 | 200/4 | 300/4,5 | 10-20 | 24-70/2,8 | 75-150/3,5 | 80-200/2,8 ||
beejac
Medlem ★
●
Dem8n
Medlem ★
●
Visa signatur
ASUS ProArt 602 Wood Edition - Asus ROG Strix B650E-F - AMD Ryzen 7 7800X3D - 64GB DDR5 - ASUS RTX 5090 ROG Astral OC - Corsair MP700 - WD Black SN850 - WD Black SN850X - WD Black HDD - Noctua NH-D15 G2 - Seasonic Prime Ultra Gold 1000W - Alienware AW3423DWF QD-OLED
Visa signatur
ASUS ProArt 602 Wood Edition - Asus ROG Strix B650E-F - AMD Ryzen 7 7800X3D - 64GB DDR5 - ASUS RTX 5090 ROG Astral OC - Corsair MP700 - WD Black SN850 - WD Black SN850X - WD Black HDD - Noctua NH-D15 G2 - Seasonic Prime Ultra Gold 1000W - Alienware AW3423DWF QD-OLED
RadeonHD
Medlem
●
PajN
Medlem ★
●
gurkburk92
Medlem ★
●
Visa signatur
MSI GeForce RTX 5090 32G VENTUS 3X OC
AMD Ryzen 7 9800X3D
Kingston BEAST 32GB DDR5 6000Mhz
@4K/138Hz
daskedennis
Medlem ★
●
Visa signatur
Motorcykel: Ducati Streetfighter 848, -2013
PC - Ryzen 7 9800X3D / Noctua NH-D14 / Sapphire 9070 Pulse
Visa signatur
ASUS ProArt 602 Wood Edition - Asus ROG Strix B650E-F - AMD Ryzen 7 7800X3D - 64GB DDR5 - ASUS RTX 5090 ROG Astral OC - Corsair MP700 - WD Black SN850 - WD Black SN850X - WD Black HDD - Noctua NH-D15 G2 - Seasonic Prime Ultra Gold 1000W - Alienware AW3423DWF QD-OLED
FarbrorBarbr0
Medlem ★
●
glemmy
Medlem ★
●
Visa signatur
Solen i africa! Hjälp snabbt. Tävling i klassen!
Det var High noon.
Om solen i Africa en truckförare kommer från East till Weast på huvudvägen. och exact vid eqvatorn vid Africa. Landskapet är totalt slät. På en tidpunkt var solen så ett par telestolpar gjorde så att det blev skugga.
3 gissar jag på, men kan inte förklara?