Bilköp - hur mycket extra hade ni betalat för en lågmilare?

Bilköp - hur mycket extra hade ni betalat för en lågmilare?

Hej!

Funderar på två i övrigt likvärdiga bilar (samma modell/årsmodell/utrustning):

Bil A: 14 000 mil, 250 000 kr, ingen motorgaranti kvar
Bil B: 6 000 mil, 310 000 kr, motorgaranti kvar

Det skiljer alltså ~60 000 kr för 8 000 mil mindre – och att den dyrare har kvar garanti på motor/drivlina.

Frågor till er:
Hur mycket extra hade ni betalat för kombon lägre mil + garanti?
Är ~60 000 kr rimligt i det här läget, eller hade ni hellre tagit 14k-milaren utan garanti?

Hur tänker ni kring andrahandsvärde om 2–3 år för respektive alternativ?

Alla erfarenheter välkomna – både ekonomiska (risk/kostnad/andrahandsvärde) och känslomässiga (trygghet i garanti, “fräschhetsfaktor”).

Lågmilaren alla dagar i veckan, om det är rätt bil.
Man får ju kolla om man tycker bilen är värd priset från början.
Jag skulle aldrig betala 250k för en bil som rullat 14k.

Sedan kanske man kan räkna in hur långt ni kör på ett år, är det 1000 mil eller 3000 mil?
Kör man inte så långt så kan man ju använda lågmilaren i evigheter.

Miltal säger ofta inget om bilens skick, om man har kört mantorp park i 6000 mil vs nån som kan köra bil
andrahandsvärde om 3 år är omöjligt att spekulera i om man inte vet exakt vilken bil
Jag tycker inte det är värt 60.000kr för motorgaranti/mil

Hur länge gäller garantin på lågmilaren?
Hur långt och länge tänkte du behålla bilen?
Finns det några kända svagheter inom drivlinan på modellen?
Hur gamla är bilarna?

6000 mil dagislämning, stadskörning och smååkande kan vara betydligt sämre än 2*5 mil 5 dagar i veckan.

Det gäller Audi A5 2020 4.5 TFSI. Den som gått 6000 mil kommer gälla fram till 2028 (eller 12 000 mil) via försäkringsbolaget. Jag kör cirka 500-1000 mil per år.

Jag vet faktiskt inte hur länge jag tänkt äga bilen, men förmodligen 5+ år förutsatt att man inte tröttnar på den.

Kolla serviceboken för kommande serviceintervall för att få en uppfattning av vad det kommer kosta. Rekommenderas det att tex byta kamrem, växelolja, mm? 14000 och 6000 mil kan båda vara gränsen för en dyrare service.

Enkelt, det är lägre TCO på lågmilaren i det här fallet.

Du känns som en ekonomiskt medveten människa som vill ha valuta för pengarna och någon form av tryggt bilägande, detta är kanske inte svaret du söker, men jag hade tittat på Toyota istället för Audi och specifikt då deras varianter av Corolla, Cross bla.

Kan även rekommendera denna videon som går igenom vad man ska titta efter när man köper en begagnad bil:

Mvh

Tack för tipset! Fullt medveten om att Audi inte ger mest bil för pengarna samt dyrare att äga, men har snöat in mig helt på A5:an, känns som en rolig bil att äga och definitivt en av de snyggare (i mina ögon) så mest det de faller på Nu vill jag mest bara minska mina framtida förlusterna så mycket det går kring ägandet av A5:an.

Jag förstår, tycker också Audi är snygga bilar

Kan rekommendera videon ovan, han går igenom en massa olika saker som de flesta inte tänker på när det gäller köp av begagnad bil och den är oberoende av märke.

Mvh

Svårt att kolla upp ifall det är värt utan att länka annonser.
Rekommenderar att kika på https://www.car.info/sv-se/ där kan du kolla vad bilarna ska vara värda mm.
Som andra har nämnt kan en service tex kamrem göra att det kanske skiljer 70-80 tusen istället.
Har du ett reg-nummer eller annonserna så kan man kika lika noggrannare.

Gjorde en liknande resa för ett gäng år sedan, 10 närmare bestämt.
Då gällde det en BMW 330d 2010.

Valde mellan en tyskimport som rullat 16000 mil för 140k eller en svensksåld som rullat 8k för 200k.
Slutade med att jag valde den första, bilen var riktigt fräsch och hade rullat långpendling runt Munchen.
Körde den till 32k mil på 5 år sedan sålde jag den med en förlust på 75k. I princip inga reparationer, en spännrulle till generator/servo och något stag i bakvagnen fick bytas. I övrigt vanlig service.

Det var lätt värt för min del att ta den billigare bilen med facit i hand.

Att tänka på här är att begagnatpriserna har stuckit sedan jag köpte bilen och 60k i denna prisklass är inte lika stor procentell skillnad. Här hade jag nog ändå faktiskt övervägt den bilen som rullat mindre under förutsättning att de har samma utrustning och båda är i mint condition. Motorgarantin gör väl att man sover gott om natten, det är trots allt den tunga posten om något skulle hända.

Företagsleasade bilar är prima exempel på bilar som kan rullat långt. Men eftersom dom är leasade så är ofta allting inkluderat gällande service & underhåll i tid. Köpte själv en V60 B4 2021 som låg på 10k mil som tidigare varit företagsleasad & hade bara en "riktig" ägare/brukare.

Flera fb erbjuder utökad motorförsäkring till 15000mil och längre från första dag i bruk. Kan rekommendera att kolla på villkoren för olika försäkringar och bolag och inte bara gå på det billigaste.

Miltal är generellt inte en bra indikator utan först och främst bör man kolla på serviceboken, särskilt om det gäller hybrider. En hybrid som har rullat 2000 mil på 5 år kan vara i dåligt skick när det kommer till batteriet och HEV systemet

Allt handlar om sammanhang, hur har bilen körts och tagits omhand.

Mvh

Det är ingen dum idé att kontakta tidigare ägare på respektive bil också. Är det en privatperson kan du alltid prova slå en signal. Gick nyligen igenom processen att köpa bil själv. Hittade en intressant annons och ringde den (enda) tidigare brukaren som haft den i sex år. Han var trevlig och det framgick att han var lite mekaniskt savvy också och hade åtgärdat några grejer som är både kostsamt och bökigt, samt att nedslaget på besiktningen berodde på bromsar som sen byttes.

En Audi A5 45 är trots allt en lite sportigare variant, så om du får fatt i namnen på de tidigare ägarna kan du ringa och höra dig för lite. Inga konstigheter att man gör efterforskningar när det handlar om en kvarts miljon och lite exklusivare bil. Så får du veta om långmilaren gått motorvägskörning och bott i varmgarage, eller om lågmilaren bott hos en barnfamilj eller mest körts av ägarens son Kenny som är 19 och gärna gasar och bromsar ofta.

Nu känns 14 k mil rätt långt på fem år, men prova att höra efter.

Det är 45 TFSI och inte 4.5 antar jag, A5 kanske aldrig fanns med V8 dock (den som är på 4.2 liter, har hört att den inte är så pålitlig och kostar fläsk att reparera).

2-liters fyran i 45 TFSI har nog bättre rykte. En snabb googling så är det vanligt med förhöjd oljeförbrukning, mer sällsynt turboproblem och kamkedja som blir sträckta.

Jag hade alla gånger gått för den lågmilaren om du ska ha den ~5 år.
Vanlig maskinskadeförsäkring brukar vara 10 år och 15000 mil, så om du råkar ut för ett omfattande haveri (turboras eller att kamkedjan måste bytas t.ex.) så betalar du bara självrisken. Garanti så är det ingen självrisk.

Inte för att jag har råd att byta till nyare bil i snar framtid men det måste ju vara ekonomiskt smart att köpa en bil som i alla fall har genomgått den första stora servicen med kamrems byte och allt det där som kostar mycket. Satt och lekte lite och kollade priser på tex en vw caddy olika årsmodeller och där är det nog bäst att köpa en som från år fyra får års skatten sänkt betydligt och man kan hitta fina som gått lite mil. Blir ju stor skillnad på pengarna både inköp och drift mot att köpa en ny bil.

Jag blir nyfiken på vad en sån helförsäkring kostar?

