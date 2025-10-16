Bilköp - hur mycket extra hade ni betalat för en lågmilare?

Hej!

Funderar på två i övrigt likvärdiga bilar (samma modell/årsmodell/utrustning):

Bil A: 14 000 mil, 250 000 kr, ingen motorgaranti kvar

Bil B: 6 000 mil, 310 000 kr, motorgaranti kvar

Det skiljer alltså ~60 000 kr för 8 000 mil mindre – och att den dyrare har kvar garanti på motor/drivlina.

Frågor till er:

Hur mycket extra hade ni betalat för kombon lägre mil + garanti?

Är ~60 000 kr rimligt i det här läget, eller hade ni hellre tagit 14k-milaren utan garanti?

Hur tänker ni kring andrahandsvärde om 2–3 år för respektive alternativ?

Alla erfarenheter välkomna – både ekonomiska (risk/kostnad/andrahandsvärde) och känslomässiga (trygghet i garanti, “fräschhetsfaktor”).