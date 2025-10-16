Forum Mjukvara Microsoft Windows Tråd

Gratisuppdaterat W10-W11 vad gör jag om det crashar

Gratisuppdaterat W10-W11 vad gör jag om det crashar

Som rubrik!

Håller i skrivande stund på Att uppdatera burken till Windows 11, efter massa strul med kompabilitet tidigare. Men hittades tillslut en bra beskrivning på vad det jag behövde ändra i bios, hette på ASUS språk på just mitt moderkort.

Men frågan är? Kan jag använda min windows 10 nyckel? Och kan jag installera W10 från stickan jag fick med, eller måste jag ladda ned en W11 kopia till en usb sticka. För framtida ev problem?

Datorn håller på att uppdateras i detta nu (via W uppdate), så jag vet inte ens om den kommer funka sen. Vår dotter har dock en W11 dator, så räkningarna går ju att betala i alla fall 😄

Tack på förhand

Det går att aktivera Win 11 med en Win 10-nyckel, men om du uppdaterar från Win 10 till Win 11 (och ditt Win 10 redan är aktiverat) så kommer datorn automatiskt aktivera ditt nya Win 11

Jag hade fixat ett Win 11-sticka ifall du i framtiden skulle behöva installera om Win 11 och inbyggda recoveryläget av någon anledning slutar fungera

Jag köpte win 10 Home versionen 2016. För lite mer än 2 år sen, när jag byggde ihop min nya dator. Så försökte jag boota upp den med den köpta win 10 stickan. Men det gick ej av nån anledning. Det gick bra på den gamla datorn.

Fick lägga in win 10 på en eget usb-minne. Sen gick det bra. Win 10 nyckeln, gick sedan bra att använda när jag gjorde en ren installation till win 11.

Skrivet av OskarB98:

Det går att aktivera Win 11 med en Win 10-nyckel, men om du uppdaterar från Win 10 till Win 11 (och ditt Win 10 redan är aktiverat) så kommer datorn automatiskt aktivera ditt nya Win 11

Jag hade fixat ett Win 11-sticka ifall du i framtiden skulle behöva installera om Win 11 och inbyggda recoveryläget av någon anledning slutar fungera

Jättetack för snabbt svar 😃

Men om 11 nu blir blescreen efter uppdateringen? Kan jag installera W10 från stickan igen, och försöka på nytt att uppdatera? Eller ska jag ta dotterns W11 sticka, och slå in min W10 kod?

Förlåt för frågor som kan verka korkade. Men jag vill veta vad som gäller, innan det blir strul

Skrivet av rumplantation:

Jag köpte win 10 Home versionen 2016. För lite mer än 2 år sen, när jag byggde ihop min nya dator. Så försökte jag boota upp den med den köpta win 10 stickan. Men det gick ej av nån anledning. Det gick bra på den gamla datorn.

Fick lägga in win 10 på en eget usb-minne. Sen gick det bra. Win 10 nyckeln, gick sedan bra att använda när jag gjorde en ren installation till win 11.

Ok tack för snabbt svar 🙂

En aktiverad w10 nyckel fungerar alltså vid en nyinstallerad w11 installation. Jag förutsätter att det bör vara samma hårdvara? Som senast användes på w10?

Skrivet av kallandes:

En aktiverad w10 nyckel fungerar alltså vid en nyinstallerad w11 installation. Jag förutsätter att det bör vara samma hårdvara? Som senast användes på w10?

Min win 10 är en Home Retail version. så den kan man byta hårdvara på hur många ggr som helst. Är det en OEM version så blir det värre.

Skrivet av kallandes:

En aktiverad w10 nyckel fungerar alltså vid en nyinstallerad w11 installation. Jag förutsätter att det bör vara samma hårdvara? Som senast användes på w10?

Stämmer bra
Nyckeln blir en såkallad ''digital licens'' som kopplas till ditt moderkort bl.a
När du sedan installerar Win 11 så kommer datorn känna av Win 10 nyckeln som är kopplad till ditt moderkort och då aktivera Win 11

Skrivet av OskarB98:

Stämmer bra
Nyckeln blir en såkallad ''digital licens'' som kopplas till ditt moderkort bl.a
När du sedan installerar Win 11 så kommer datorn känna av Win 10 nyckeln som är kopplad till ditt moderkort och då aktivera Win 11

Stort tack 😀

Skrivet av rumplantation:

Min win 10 är en Home Retail version. så den kan man byta hårdvara på hur många ggr som helst. Är det en OEM version så blir det värre.

Vete fan vad jag har för version? Men eftersom jag valde allt själv (via webhallen custom config) så utgår jag från att jag valde retailallternativet på windows. Allt annat hade varit ologiskt. Det sitter en numera slö 9900k i datorn. Så den har ju några år på nacken.

Den håller fortfarande på med uppdateringen till w11, så kan inte gå in på webhallen och kolla heller

Nu är det klart, och fungerar.

Däremot så står det "en drivrutin kan inte läsas in på enheten" drivrutin 'Mslo64.sys"

"En säkerhetsinställning anser att den här drivrutinen är sårbar, och hindrar den från att läsas in. Du behöver ändra dina inställningar för att kunna läsa in drivrutinen"

Någon som vet vad "Mslo64.sys" är för drivrutin? Kanske finns en nyare version för W11?

Skrivet av kallandes:

Nu är det klart, och fungerar.

Däremot så står det "en drivrutin kan inte läsas in på enheten" drivrutin 'Mslo64.sys"

"En säkerhetsinställning anser att den här drivrutinen är sårbar, och hindrar den från att läsas in. Du behöver ändra dina inställningar för att kunna läsa in drivrutinen"

Någon som vet vad "Mslo64.sys" är för drivrutin? Kanske finns en nyare version för W11?

mslo64.sys is a driver file associated with the AURA RGB software from ASUS. This software is used to control RGB lighting on ASUS motherboards, GPUs, or peripherals. The driver plays a crucial role in enabling the software to communicate with the hardware components to manage the lighting effects.

Skrivet av kallandes:

Nu är det klart, och fungerar.

Däremot så står det "en drivrutin kan inte läsas in på enheten" drivrutin 'Mslo64.sys"

"En säkerhetsinställning anser att den här drivrutinen är sårbar, och hindrar den från att läsas in. Du behöver ändra dina inställningar för att kunna läsa in drivrutinen"

Någon som vet vad "Mslo64.sys" är för drivrutin? Kanske finns en nyare version för W11?

Aura RGB programmet, troligen Winring0 problemet.
Många RGB kontroll och/eller fläkt kontroll program dök under när Microsoft började flagga drivrutiner som använde Winring0 i Windows Defender.

Skrivet av rumplantation:

mslo64.sys is a driver file associated with the AURA RGB software from ASUS. This software is used to control RGB lighting on ASUS motherboards, GPUs, or peripherals. The driver plays a crucial role in enabling the software to communicate with the hardware components to manage the lighting effects.

Stort tack, har inget fönster på chassit. Så har aldrig haft något rgb påslaget ändå 😄

Skrivet av Mithos:

Aura RGB programmet, troligen Winring0 problemet.
Många RGB kontroll och/eller fläkt kontroll program dök under när Microsoft började flagga drivrutiner som använde Winring0 i Windows Defender.

Stort tack. Skulle detta kunna påverka annat än rgb? Som jag inte använder, då jag alltid kört chassin utan fönster?

Hur fan startar man om datorn med Windows 11? 😄 Fick inte tag på dottern, hon är och tränar

Hittade 😃

Skrivet av kallandes:

Stort tack. Skulle detta kunna påverka annat än rgb? Som jag inte använder, då jag alltid kört chassin utan fönster?

RGB kontroll program och fläktkontroll program från många moderkorttillverkare utnyttjade "Winring0" för att kunna kontrollera dem, även 3:e part utnyttjade "Winring0"** för kontroll.

Körde själv ett program PBO 2 Tuner för AMD CPUer, som använde WInring0, fick till slut sätta undervolt direkt i BIOS, för Windows Defender nukade drivrutinen.

** Winring0, typ drivrutin som ger kernel-level kontroll över ex RGB och fläktar.

Skrivet av Mithos:

RGB kontroll program och fläktkontroll program från många moderkorttillverkare utnyttjade "Winring0" för att kunna kontrollera dem, även 3:e part utnyttjade "Winring0"** för kontroll.

Körde själv ett program PBO 2 Tuner för AMD CPUer, som använde WInring0, fick till slut sätta undervolt direkt i BIOS, för Windows Defender nukade drivrutinen.

** Winring0, typ drivrutin som ger kernel-level kontroll över ex RGB och fläktar.

Försökt uppdatera nu ftån ASUS hemsida. Men dom tror fortfarande att jag har W10. Kanske får vänta något dygn. Var samma med w uppdate, eftrr att jag ändrade i bios

