Kaby Lake 7600K, EVGA GTX 1060 6GB SC, Fractal Define C

daaaniel
Medlem
●
Säljer följande gaming PC. Byggd i början av mars 2017. Då var det nästan enbart för Overwatch. Den klarar Path of Exile 2!
Vill bli av med hela burken, inte enstaka delar.
Fractal Design Define C Svart
Intel Core i5 7600K 3,8GHz Socket 1151
be quiet! Pure Rock
EVGA GeForce GTX 1060 6GB GDDR5 SC
EVGA Supernova G3 550W Gold Fully Modular
ASUS PRIME Z270-A ATX Kaby Lake
Corsair Vengeance LPX Black 16GB DDR4 3000MHz
Följesedel finns för chassi, kylare, grafikkort, PSU samt moderkort. De andra delarna köpte jag på Dustinhome, tror jag, men mitt konto finns inte kvar där.
