Kaby Lake 7600K, EVGA GTX 1060 6GB SC, Fractal Define C

Säljer följande gaming PC. Byggd i början av mars 2017. Då var det nästan enbart för Overwatch. Den klarar Path of Exile 2!

Vill bli av med hela burken, inte enstaka delar.

Fractal Design Define C Svart

Intel Core i5 7600K 3,8GHz Socket 1151

be quiet! Pure Rock

EVGA GeForce GTX 1060 6GB GDDR5 SC

EVGA Supernova G3 550W Gold Fully Modular

ASUS PRIME Z270-A ATX Kaby Lake

Corsair Vengeance LPX Black 16GB DDR4 3000MHz

Följesedel finns för chassi, kylare, grafikkort, PSU samt moderkort. De andra delarna köpte jag på Dustinhome, tror jag, men mitt konto finns inte kvar där.

Läs hela annonsen här