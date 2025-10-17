Hälften av alla satelliter skickar data okrypterat

Det är väl ändå alla helt med på att man kan passivt sniffa downstream paket från satelliter?

Så om man erbjuder kapacitetslänkar eller är isp, visst borde man dels informera kunderna och dels borde väl kundernas IT ha lite koll?

Oroande ändå att organisationer som använde sig av satellitlänkar inte krypterade ett skvatt, eller körde vpn etc.

"Retail, financial, and banking companies all used unencrypted satellite communications for their internal networks. We observed unencrypted login credentials, corporate emails, inventory records, and ATM networking information."