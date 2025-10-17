Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Hälften av alla satelliter skickar data okrypterat

1
Skriv svar
Permalänk
Melding Plague

Hälften av alla satelliter skickar data okrypterat

Utrustning för 8 000 kronor räckte för att komma åt stora mängder känslig data.

Läs hela artikeln här

Visa signatur

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Bra. Det är inte roligt att glömma inloggningen till satelliten..

Visa signatur

Operativsystemet som löser nästan alla problem: Mint

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av AndreaX:

Bra. Det är inte roligt att glömma inloggningen till satelliten..

Gå till inlägget

Men man kan väl komma upp dit med en röd Tesla Roadster...tror jag.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Det är väl ändå alla helt med på att man kan passivt sniffa downstream paket från satelliter?
Så om man erbjuder kapacitetslänkar eller är isp, visst borde man dels informera kunderna och dels borde väl kundernas IT ha lite koll?

Oroande ändå att organisationer som använde sig av satellitlänkar inte krypterade ett skvatt, eller körde vpn etc.
"Retail, financial, and banking companies all used unencrypted satellite communications for their internal networks. We observed unencrypted login credentials, corporate emails, inventory records, and ATM networking information."

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Datan är troligen klassad som okej att inte kryptera (mindre känsligt).
Troligen en kompromiss eller legecy system annars

Visa signatur

CPU: 5800x3d
GPU: 3080
RAM: 32GB

Sluta gömma din identitet, skaffa en till istället

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Det kan finnas anledning att det är okrypterat:
Enklare samarbete mellan olika länder / forskningsgrupper.
Minskning av energiförbrukning.
Enligt en internationell lag om att rymden skall inte vara en krigszon, och vara vapenfri, så är kanske trafiken mellan militära satelliter skall vara okrypterat så olika länder vars mark de flyger ovanför skulle kunna lätt avläsa informationen som sänds och lugna ner sig då är det ingen hot.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Att inte all data trafik nu förtiden är krypterad bara. Med dagens teknik så krävs det väll inte så mycket mer av enheterna för att göra det?

Men det kanske blir "många bäckar små" .

Visa signatur

Dator: HP Pavilion och Lenovo Legion. Konsol: Playstation
Tv: LG Oled. Ljud: Marantz surroundförstärkare, Klipsch Reference högtalare och basskickers.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Mega-Dark:

Att inte all data trafik nu förtiden är krypterad bara. Med dagens teknik så krävs det väll inte så mycket mer av enheterna för att göra det?

Men det kanske blir "många bäckar små" .

Gå till inlägget

Rent tekniskt är många sateliter gammla dvs de har föråldrad hårdvara, då hårdvaran i sateliter är svindyr. För space grade komponenter är det typen faktor x100, dvs en processor kan kosta 1 miljon.Utbudet av space grade komponenter är också begränsad, ofta används FPGA och custom made HW. Pga av strålning måste man köra trippel redudance på logik. Sen är nya chip mer känsliga för strålning så man kör ofta med älsta chip.

Utvecklingen av ny hårdvara kräver kvalificering etc och man dra sig för att använda ny hårdvara, man vill ha "flight proven". Det är dyrt om en satellit kraschar.

Rymden är en utmanade miljö, mycket begränsad där och allt är dyrt så det har nog bara varit en kostnadsfråga. Var ju annat säkerhetstänk för 10 år sedan.

Visa signatur

ASUS M4A89GTD PRO/USB3 | AMD Phenom2 X6 1055T|GB GF GTX 460 | Corsair 4GB | SSD 40GB Intel X25-M | HD500GB Seagate ST3500418AS | |HD2TB Seagate ST2000DL003 | Corsair TX 650W PSU | Fractal Design Define R3

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av muscle:

Rent tekniskt är många sateliter gammla dvs de har föråldrad hårdvara, då hårdvaran i sateliter är svindyr. För space grade komponenter är det typen faktor x100, dvs en processor kan kosta 1 miljon.Utbudet av space grade komponenter är också begränsad, ofta används FPGA och custom made HW. Pga av strålning måste man köra trippel redudance på logik. Sen är nya chip mer känsliga för strålning så man kör ofta med älsta chip.

Utvecklingen av ny hårdvara kräver kvalificering etc och man dra sig för att använda ny hårdvara, man vill ha "flight proven". Det är dyrt om en satellit kraschar.

Rymden är en utmanade miljö, mycket begränsad där och allt är dyrt så det har nog bara varit en kostnadsfråga. Var ju annat säkerhetstänk för 10 år sedan.

Gå till inlägget

Det må vara sant, men informationen länkas ju bara av satelliterna.
Datan borde krypteras där den sänds ifrån, markstationer och flygplan.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Det är ju det som lobbyn i EU vill ha, att man inte ska få kryptera datan/kommunikationen, så detta är väl inte något problem eller en risk? Väl?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Gurk:

Det är väl ändå alla helt med på att man kan passivt sniffa downstream paket från satelliter?
Så om man erbjuder kapacitetslänkar eller är isp, visst borde man dels informera kunderna och dels borde väl kundernas IT ha lite koll?

Oroande ändå att organisationer som använde sig av satellitlänkar inte krypterade ett skvatt, eller körde vpn etc.
"Retail, financial, and banking companies all used unencrypted satellite communications for their internal networks. We observed unencrypted login credentials, corporate emails, inventory records, and ATM networking information."

Gå till inlägget

Ja, men det är väl just "borde" som är nyckelordet.

Så dels att dessa nämnda "borden" kanske inte faktiskt uppfylls, dels en påtaglig risk att det är ett antal mellanhänder på vägen som kanske inte vet vad det innebär/bryr sig.

Visa signatur

Desktop spel m.m.: Ryzen 9800X3D || MSI X870 Tomahawk Wifi || MSI Ventus 3x 5080 || Gskill FlareX 6000 64GB || Kingston KC3000 2TB || Samsung 970 EVO Plus 2TB || Samsung 960 Pro 1TB || Fractal Torrent || Asus PG42UQ 4K OLED
Arbetsstation: Ryzen 7945HX || Minisforum BD790i || Asus Proart 4070 Ti Super || Kingston Fury Impact 5600 65 GB || WD SN850 2TB || Samsung 990 Pro 2TB || Fractal Ridge
Proxmox server: Ryzen 5900X || Asrock Rack X570D4I-2T || Kingston 64GB ECC || WD Red SN700 1TB || Blandning av WD Red / Seagate Ironwolf för lagring || Fractal Node 304

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av AndreaX:

Bra. Det är inte roligt att glömma inloggningen till satelliten..

Gå till inlägget

Äsch då. Det är bara att åka upp och hålla inne en knapp med ett gem i 8 sekunder tills lamporna blinkar blått.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av hakd:

Datan är troligen klassad som okej att inte kryptera (mindre känsligt).
Troligen en kompromiss eller legecy system annars

Gå till inlägget

Läs inlägget precis före din post. Låter inte som okänslig information precis.

Visa signatur

Processor: Motorola 68000 | Klockfrekvens: 7,09 Mhz (PAL) | Minne: 256 kB ROM / 512 kB RAM | Bussbredd: 24 bit | Joystick: Tac2 | Operativsystem: Amiga OS 1.3

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Youtube-kanalen "saveitforparts" har en del videos där han tar emot data från satelliter som flyger förbi - mest vädersatelliter. Verkar inte krävas något extraordinärt i utrustningsväg för att ta emot data.

Saveitforparts är en riktig mångsysslare så kolla gärna igenom hans video-historik - https://www.youtube.com/@saveitforparts/videos - ni hittar nästan garanterat något intressant.

Här är några av hans satellit-relaterade videor.

Klicka för mer information
Visa mer
Visa signatur

Game 9800X3D|9070XT Workstation 5950X|7900XTX Vardagsrum 3900X|6900XT
VR Crystal Light|Quest 3|Pico 4|PSVR2|Reverb G2|Oculus Quest|Samsung Odyssey+

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Nyhet:

Utrustning för 8 000 kronor räckte för att komma åt stora mängder känslig data.

Läs hela artikeln här

Gå till inlägget

Jag gissar att en majoritet av dessa sateliter byggdes när koncept som säkerhet, återvinning och global uppvärmning var science fiction.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av ThomasLidstrom:

Jag gissar att en majoritet av dessa sateliter byggdes när koncept som säkerhet, återvinning och global uppvärmning var science fiction.

Gå till inlägget

Felgissat.
Det är själva trafiken som är oskyddad, inte det att man kapslar en länk i ett krypteringslager eller liknande (som du nog menar).
"Alla" mpeg-strömmar dom wiresharkade var (enligt pdf:en med rapporten) ju skyddade... vilket är tv-kanaler. Det har ju om du tänker efter inget med själva satelliterna att göra, dom bara "studsar" trafiken till en stor yta.

Så när dom gör samma sak med platser som är svåra att nå, båtar på havet, isolerade platser på vischan osv... så ser du delar av trafik som borde ske krypterat, över vpn, tls eller liknande... men nej, dom leder typ en mpls-länk rakt upp i luften och studsar ner den så man kan wiresharke:a militärens transpondertrafik och folks inloggningar etc.

Det här kommer bli lite väsen internt hos vissa bolag.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Såg en youtubevide där någon radioamatör anropade ISS med en riktantenn hemifrån och han fick svar från besättningen

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar