Acer 32" Nitro XV322QKKV 4K 144 Hz HDMI 2.1

Acer Gamingskärm säljes.
Fungerar precis som den ska. Säljes på grund av byte till större skärm.
Endast upphämtning i Bromma då jag inte ha kvar kartongen.

Info:
Bildskärmsupplösning - 3840 x 2160
Paneltyp - IPS
Bildformat - 16:9
Responstid - 1 ms, (0,5 ms min.)

Mer info:
https://store.acer.com/sv-se/acer-nitro-xv2-spelskarm-xv322qk...

Hej!

Hur länge har du haft skärmen? Har du kvitto kvar?

Och hur är det med döda pixlar och glow?

