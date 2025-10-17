Acer 32" Nitro XV322QKKV 4K 144 Hz HDMI 2.1

anderick
Acer Gamingskärm säljes.
Fungerar precis som den ska. Säljes på grund av byte till större skärm.
Endast upphämtning i Bromma då jag inte ha kvar kartongen.
Info:
Bildskärmsupplösning - 3840 x 2160
Paneltyp - IPS
Bildformat - 16:9
Responstid - 1 ms, (0,5 ms min.)
Mer info:
https://store.acer.com/sv-se/acer-nitro-xv2-spelskarm-xv322qk...
Hej!
Hur länge har du haft skärmen? Har du kvitto kvar?
Och hur är det med döda pixlar och glow?
