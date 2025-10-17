Acer 32" Nitro XV322QKKV 4K 144 Hz HDMI 2.1

Acer Gamingskärm säljes.

Fungerar precis som den ska. Säljes på grund av byte till större skärm.

Endast upphämtning i Bromma då jag inte ha kvar kartongen.

Info:

Bildskärmsupplösning - 3840 x 2160

Paneltyp - IPS

Bildformat - 16:9

Responstid - 1 ms, (0,5 ms min.)

Mer info:

https://store.acer.com/sv-se/acer-nitro-xv2-spelskarm-xv322qk...

